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當機災情讓達美航空損失160億元！執行長虧「微軟是最脆弱平台」
資安公司CrowdStrike日前更新出包，導致微軟作業系統大停擺，達美航空數千名旅客行程因此受阻，蒙受高達5億美元（約新台幣160億元）損失。對此，達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）接受CNBC專訪時提到，「微軟可能是該領域中最脆弱的平台」，並大讚蘋果系統。
在CrowdStrike更新出包後，達美航空稱已聘請律師，準備向CrowdStrike和微軟請求損害賠償。達美航空指稱，此一災情估計造成該公司5億美元損失，因此他們要向責任公司尋求賠償。
即便現在達美航空繼續仰賴微軟的IT基礎設施，但巴斯蒂安仍對微軟發出嚴厲指責。當他被問及達美航空與微軟的未來關係時，他表示，感覺微軟可能是該領域中最脆弱的平台，你上一次聽到蘋果發生大規模故障是何時？
但當記者問到，蘋果擁有更好的紀錄會不會僅是因為企業對蘋果系統依賴度較低？但巴斯蒂安迴避該問題，並強調達美航空和微軟仍是合作夥伴，但需要微軟更加注意。
報導指出，CrowdStrike導致的災情無疑是對蘋果Mac免費且正面的宣傳，但像達美航空此類的大公司絕不會因此從微軟轉向蘋果系統，他們現在能做的就是公開譴責微軟並尋求相關賠償，而蘋果恰好是這波的最大受益者。
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