Nvidia傳因對手投訴 面臨美司法部反托辣斯調查

美國科技產業新聞網站The Information報導，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia），因為競爭對手投訴，正遭美國司法部的反托辣斯調查。英國金融時報（FT）與Politico另指出，司法部也正在調查輝達收購以色列AI新創公司Run:ai，是否違反反托辣斯規範。

知情人士向The Information透露，美國司法部近幾周來兵分多路，向超微（AMD）、AI晶片新創公司等輝達的競爭對手蒐集資訊，調查輝達是否真有被指控的行為，例如，輝達威脅懲罰也向競爭對手購買產品的客戶。

一些輝達客戶的員工表示，擔心若自家公司也同時有買超微（AMD）、英特爾（Intel）等輝達對手的晶片，輝達會減少賣給他們的晶片數量，或是收取較高的價錢。

一位輝達競爭對手的代表提到，輝達的捆綁銷售也可能有問題。輝達對包裹銷售的產品提供優惠價，客戶若個別買，價格較貴。捆綁銷售打折未必違法，但若以獨霸的產品去綑綁另一件商品，從而傷害競爭，就不行。

知情人士說，司法部也關切輝達最近收購一些的新創公司，是否幫助輝達強化掌握AI開發商所用的軟體。司法部也已詢問輝達的競爭對手關於輝達收購新創公司的問題。

FT與Politico都報導，司法部的律師已經以反托辣斯規範為基礎，調查輝達收購Run:ai一案。輝達今年4月宣布收購Run:ai，未揭露交易金額，但TechCrunch報導，價碼為7億美元。

AI新創公司Run:ai的技術則是可以讓客戶用更少的晶片做更多的事，這正是現今晶片供不應求時，最有價值的服務。據了解，司法部對這宗併購案的調查重點，放在是否輝達因此可為它的GPU產品鑿出護城河。

司法部調查輝達，正逢輝達對AI晶片市場的掌控力量大幅提高，司法部要釐清輝達是否以其市場地位為籌碼，鞏固壟斷地位。許多分析師都說，輝達的AI晶片遠比對手更先進，現在90%的資料中心繪圖處理器（GPU）市場都使用輝達的產品。