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蘋果押寶人工智慧 iPhone銷售優於預期

中央社／ 加州古柏迪諾1日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）今天表示，會計年度第3季iPhone銷售優於預期，且預測還會成長。儘管在中國的整體業務令人失望，蘋果仍押寶人工智慧（AI）來吸引買家。

路透社報導，蘋果股價在盤後交易上漲近1%，表現優於其他普遍走低的科技類股。

蘋果預計今年秋天發表分析師所說iPhone最大的軟體升級。此次升級包括人工智慧功能，蘋果對手三星電子（Samsung）等已搶先一步推出類似的服務。

蘋果表示，會計年度第4季營收成長幅度將與第3季（4月到6月）4.9%的增幅相當，優於分析師預期。

相較於分析師預期2.2%降幅，iPhone第3季銷售有所改善，僅下降0.9%。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）受訪時向路透社表示，iPhone的業績比他3個月前預期的好。他說：「iPhone 15系列從一開始就表現亮眼，現在也是如此，今年已經過了3個季度，它（iPhone 15）的表現比上一個週期iPhone 14更好。」

然而，蘋果的第3大市場中國仍然拖累整體表現，當地銷售下降6.5%。根據分析平台Visible Alpha數據，儘管在中國銷售較上一季8.1%的跌幅有所改善，但仍超出預期的2.4%跌幅。

梅斯特里指出，若不考慮外匯影響，中國銷售降幅不到3%，還說鑑於中國經濟疲軟，他對蘋果在中國的表現仍感滿意。

分析師預期iPhone 16系列將帶來強勁的升級週期，這個系列可能會在9月推出。蘋果在6月的開發者大會上發表一系列稱為Apple Intelligence的人工智慧產品及服務。

運作Apple Intelligence至少需要用iPhone 15 Pro，這可能會促使消費者升級設備。

業績 消費者 財務

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