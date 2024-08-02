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亞馬遜上季AWS利潤萎縮、電商趨緩 下半年擴大支出 股價盤後跌近7%

經濟日報／ 編譯季晶晶簡國帆／綜合外電
亞馬遜（Amazon）上季雲端事業AWS營收優於預期，但股價在美股盤後反而暴跌6.9%。路透
亞馬遜（Amazon）上季雲端事業AWS營收優於預期，但股價在美股盤後反而暴跌6.9%。路透

亞馬遜（Amazon）上季雲端事業AWS營收優於預期，但AWS成長慢於微軟等同業，資本支出增加拖累利潤萎縮，消費者縮手拖累電商銷售成長趨緩，本季營收預測又低於市場預估，下半年還將擴增支出，這五大利空反而拖累股價在美股盤後暴跌6.9%。

亞馬遜第2季每股盈餘為1.26美元，優於分析師預期，營收則年比成長10%至1,480億美元，約略符合預期。

其中，AWS營收成長約19%至262.8億美元，營業利益為93億美元，都高於市場預期，成長率也較第1季的17%加速，卻慢於微軟雲端事業的21%。而且，AWS上季利潤萎縮2個百分點到36%，同期房地產與設備投資則年增50%至176.2億美元，為2021年以來最高。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）表示，上半年資本支出約305億美元，暗示第2季資本支出為165億美元，亞馬遜預期下半年將擴大支出，多數將用於雲端基礎設施，目前焦點是「取得供應」。執行長傑西（Andy Jassy）表示：「我們大幅投資人工智慧（AI）」，「非常看好」AI的中長期展望。

不過，在亞馬遜衝刺AI技術之際，作為主力事業的電商部門營收上季卻減緩，網路商店銷售成長5%至554億美元，增幅小於第1季的7%，歐薩夫斯基表示，消費者「審慎支出」，正在尋找更便宜的產品，但產品銷量維持強勁。

此外，亞馬遜上季線上廣告事業營收年增20%至127.7億美元，低於華爾街預期，成長也較第1季的24%慢。

展望本季，亞馬遜預期營收將介於1,540億-1,585億美元，營業利益將介於115億-150億美元，都低於市場預估。歐薩夫斯基說，本季業績難以預測，因為遇到巴黎奧運與即將到來的美國總統大選等事件，將會分散消費者注意力。

巴黎奧運 消費者

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