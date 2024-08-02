亞馬遜Q2線上銷售成長趨緩 盤後股價下跌近8%

跨國電子商務公司亞馬遜公司（Amazon.com）報告今年第2季線上銷售成長減緩，並稱謹慎的消費者正尋找更便宜的購買選項，使得股價下滑近8%。

路透社報導，儘管第2季營利和雲端運算銷售超乎分析師預期，亞馬遜盤後股價仍然下滑。截至今天收盤，亞馬遜股價今年上漲超過20%，但投資人因亞馬遜預估本季銷售不如華爾街預期而感到失望。

亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）告訴記者，消費者「對支出縮減持續採謹慎態度」，「他們想找划算的價格」，標價較低的產品很快就賣掉了。

執行長賈西（Andy Jassy）也同意這個看法，並在與分析師的會議上補充說，客戶會盡量採買較便宜的東西。亞馬遜線上零售業務正面臨Temu、Shein等廉價零售商的高度競爭，這些商家直接從中國販售各種便宜商品。

亞馬遜線上商店銷售額在第2季成長5%，達554億美元；第1季則成長7%。

數據研究分析公司M Science的分析師羅傑斯（Charles Rogers）說：「他們在雲端再加速方面展現了持續動力，所以我認為投資人一定會更積極，但零售方面肯定是會影響當前股價的因素。」

賈西在新聞稿中說：「我們繼續在一些方面進步，但或許都不及亞馬遜網路服務（AWS）持續再加速的成長。」

歐爾薩夫斯基說，考量到美國11月總統大選和巴黎奧林匹克運動會轉移了消費者的注意力，目前很難預估第3季數據。