快訊

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

奧運羽球／18歲初次握手震撼李洋 「難怪齊麟是全國冠軍」

蘋果：持續投資AI和機器學習技術

中央社／ 台北2日電

蘋果（Apple）今天公布財報優於預期，執行長庫克（Tim Cook）表示，個人智慧系統Apple Intelligence將帶起令人矚目的革新，蘋果持續加碼投資人工智慧AI和機器學習技術。

蘋果公布財報，根據國外科技網站MacRumors報導，庫克在線上法人及投資者會議表示，蘋果樂觀看待AI帶來超乎平常的潛在商機，對於個人智慧系統Apple Intelligence應用前景相當樂觀。

蘋果重申，Apple Intelligence可在iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max、搭載M1以上自研晶片的iPad和Mac電腦上應用。蘋果指出，今年秋季Apple Intelligence可支援美系英語並提升部分功能，更多功能、軟體平台和其他語言支援，將在2025年陸續推出。

展望2024會計年度第4季（截至9月底）營運，蘋果預期年增幅度大約與上一季年增幅度相當，預期毛利率落在45.5%至46.6%區間，

蘋果公布2024會計年度第3季（截至6月底）的季度財報，單季營收857.77億美元，年增5%創同期新高，獲利214.48億美元，每股純益1.4美元，也創同期新高。

蘋果當季服務項目營收達242.13億美元，創歷年單季新高，其中在廣告、雲端、支付等項目服務營收也創新高。服務項目占當季蘋果整體營收比重達28.2%。

蘋果當季iPhone營收392.96億美元，占比45.8%，略低於上一年度同期的396.69億美元。

受惠內建M4晶片的iPad Pro以及M2晶片iPad Air等iPad新品帶動，蘋果當季iPad營收71.62億美元，年增24%。

廣告 英語 語言

延伸閱讀

蘋果AI力拓版圖 庫克：與中國歐盟監管機構溝通討論

TAT籃賽／期待有更大咖球星 霍華德自曝有與詹姆斯通話

TAT籃賽／受庫克邀請出席記者會 小球迷受寵若驚

TAT籃賽／與卡森斯、庫克當隊友 霍華德：很棒的感覺

相關新聞

當機災情讓達美航空損失160億元！執行長虧「微軟是最脆弱平台」

資安公司CrowdStrike日前更新出包，導致微軟作業系統大停擺，達美航空數千名旅客行程因此受阻，蒙受高達5億美元（約...

Nvidia傳因對手投訴 面臨美司法部反托辣斯調查

美國科技產業新聞網站The Information報導，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia），因為競爭對手投...

蘋果上季大中華區營收減幅超乎預期 為換機潮前景蒙上陰霾

受惠於服務事業、與Mac與iPad銷售強勁，蘋果上季財報大致繳出正面成績單，iPhone營收也高於預期，執行長庫克樂觀預...

蘋果也發展AI 支出卻遠少於矽谷同業 靠的是這些策略優勢

蘋果執行長庫克與財務長梅斯特里在財報說明會上最常提到的話題，當屬即將推出的人工智慧（AI）功能「Apple Intell...

巴菲特連12天減碼美國銀行持股 共賣出逾38億美元

「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）連12天減碼美國銀行（BofA）持股，7月中以來已套現...

Nvidia應取代錯過AI大潮的英特爾、納入道瓊工業指數的呼聲響起

英特爾（Intel） 周四發布災難性消息，包括要削減100億美元成本，從第4季起裁減15%的人力，以及停發股利，股價應聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。