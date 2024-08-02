蘋果：持續投資AI和機器學習技術
蘋果（Apple）今天公布財報優於預期，執行長庫克（Tim Cook）表示，個人智慧系統Apple Intelligence將帶起令人矚目的革新，蘋果持續加碼投資人工智慧AI和機器學習技術。
蘋果公布財報，根據國外科技網站MacRumors報導，庫克在線上法人及投資者會議表示，蘋果樂觀看待AI帶來超乎平常的潛在商機，對於個人智慧系統Apple Intelligence應用前景相當樂觀。
蘋果重申，Apple Intelligence可在iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max、搭載M1以上自研晶片的iPad和Mac電腦上應用。蘋果指出，今年秋季Apple Intelligence可支援美系英語並提升部分功能，更多功能、軟體平台和其他語言支援，將在2025年陸續推出。
展望2024會計年度第4季（截至9月底）營運，蘋果預期年增幅度大約與上一季年增幅度相當，預期毛利率落在45.5%至46.6%區間，
蘋果公布2024會計年度第3季（截至6月底）的季度財報，單季營收857.77億美元，年增5%創同期新高，獲利214.48億美元，每股純益1.4美元，也創同期新高。
蘋果當季服務項目營收達242.13億美元，創歷年單季新高，其中在廣告、雲端、支付等項目服務營收也創新高。服務項目占當季蘋果整體營收比重達28.2%。
蘋果當季iPhone營收392.96億美元，占比45.8%，略低於上一年度同期的396.69億美元。
受惠內建M4晶片的iPad Pro以及M2晶片iPad Air等iPad新品帶動，蘋果當季iPad營收71.62億美元，年增24%。
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