整理包／亞股大地震！盤點殺盤利空因素 凶手不只一個
周五早盤，台灣、南韓和日本股市全面走跌，主要是全球科技股崩跌和美國經濟疲弱所致。日股跌勢尤深，拖累MSCI亞太地區指數最多下跌2.8%，是2022年6月以來的最大跌幅。
台日韓股市盤中表現如何？
—台灣加權指數下跌近3%，報21,997.99點。
—南韓Kospi指數下跌近3%，報2,701.95點。
—日經225指數重挫約5%，報36,367.23點。
最新利空有哪些？
—美國經濟放緩恐超出預期。周四數據顯示，上周首次請領失業救濟金的人數增至近一年新高，7月製造業景氣萎縮，減幅是八個月來最大。
—美國科技巨擘的獲利令人失望，AI熱潮降溫，觸發亞洲晶片巨擘股價潰敗。
—地緣政治緊張局勢衝擊市場情緒。以色列軍方周四說，上月空襲加薩走廊，炸死哈瑪斯軍事首領德伊夫，此前一天，哈瑪斯政治領袖哈尼雅在德黑蘭喪命。
—有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）周四盤中一度衝上逾3個月來最高的19.48點，稍後回落。
—日本央行進一步升息的前景支撐日圓，匯價目前在四個月高點，衝擊出口商股價，加深拋售潮。
—日本晶片製造設備生產商東京威力科創股價大跌12%；半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）重挫7%，科技股投資軟體銀行（SoftBank）股價也跌6.8%。
投資人接下來將密切注意美國預定周五稍晚的就業數據，以尋求經濟走勢和聯準會利率路徑的進一步線索。
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