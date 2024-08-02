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日本啟動升息循環 高股息概念股受惠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
日本央行宣布升息。歐新社
日本央行宣布升息。歐新社

日本啟動升息循環，高股息概念股受惠？中國信託投信認為，日本央行宣布升息，積極走向貨幣正常化，有助日本金融業獲利成長；而日本政府要求上市企業解除交叉持股、提高股東權益；對散戶投資人更祭出NISA（Nippon Investment Savings Account）個人投資帳戶免稅新制，資金可望流向具高股息題材的金融、傳產與生技製藥股；中信日經高股息ETF（00956）不僅提供投資人投資高股息ETF的新選擇，更讓投資人有機會掌握日本貨幣政策轉向所帶來的資金輪動題材。

日本央行7月底升息1碼，且宣布未來二年購債額度減半，凸顯日本央行貨幣政策正常化的決心，主因在於今年「春鬥」後日本受雇勞工薪資普遍提升，拉升服務業通膨，且日圓大幅貶值也帶動輸入性通膨；另外，目前日本仍處於實質負利率情況，這些因素都給日本央行升息的籌碼。預期今年底或明年，日本仍有持續升息的可能性。

中國信託投信表示，觀察日本央行自今年2月底結束負利率政策後，金融集團的股價明顯攀升，TOPIX銀行指數漲幅逾四成，明顯優於同期東證指數漲幅。而三菱UFJ、三井住友金融與瑞穗金融3大金融集團，股價皆有雙位數成長。若日本央行進一步開啟升息循環，有利於日本3大金融集團擴大存放款利差，利息收入攀升，股價表現可期。

此外，日本金融廳要求日本3大財產保險企業加速出售所有交叉持股，日本三大產險龍頭於今年2月底宣布將在六至七年內出售共6.5兆的交叉持股後，股價走揚，也帶動東證保險指數走升。值得一提的是，日本製藥龍頭武田藥品、安斯泰來製藥，和三井住友金融旗下之三井住友銀行，於今年4月合資成立日本製藥新聯盟，將日本創新藥物引進全球製藥市場，也帶動生技類股股價走揚。

中信日經高股息ETF(00956)經理人王建武表示，受惠政策改革，日本企業正在積極提升股東權益；且日本央行升息並縮減購債規模，預期以往被視為高股息概念股的日本金融集團股，獲利成長可期，也可望帶動股利配發率進一步提升。此外，日本製藥龍頭企業合資製藥新聯盟，可穩定日本藥物開發體系，提升產業競爭力。

不僅如此，今年初日本政府「下猛藥」，推出NISA投資帳戶免稅新制，將個人永久免稅投資金額上限從每年120萬日圓提高到360萬日圓，累計額從600萬日圓提高到1800萬日圓後，隨著日本貨幣政策正常化，日本投資人有更強烈的買股誘因，而日本高股息概念股（金融、傳產、製藥）過往的股息殖利率普遍高達4%以上，明顯優於日股平均值，也增進投資人持有這些企業股票的吸引力。

中國信託投信表示，7月30日至8月2日募集的中信日本高股息ETF(00956)是台灣首檔日本高股息ETF，截至8月1日為止，成分股囊括上述提到的武田藥品、瑞穗金融集團，以及日本傳產龍頭新日本製鐵（NSC）、日本菸草（JTI）等。對想放眼台灣資本市場以外的機會，同時希望分散投資風險的台灣投資人來說，00956是值得認真考慮的新選擇。

散戶投資人 日本央行 高股息

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