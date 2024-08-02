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日股暴跌5% 東證指數邁向技術修正 投資人暫不接刀

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日股周五早盤大跌，日經225指數和東證指數雙雙挫低約5%。美聯社
日股周五早盤大跌，日經225指數和東證指數雙雙挫低約5%。美聯社

由於日圓走強和對美國經濟健康狀況的擔憂打擊市場情緒，日股周五早盤大幅下挫，基準的東證指數從7月峰值下跌超過10%。雖然這看起來像逢低買進的機會，但投資人可能無意此時接刀。

東證指數一度下跌5.6%，金融股領跌。日本央行總裁植田和男周三發出鷹派訊號，並比市場預期的提早升息之後，東證指數邁向兩日連跌。就在三周前，日股還攀升創下新高，金融股對日本央行升息的前景表示歡迎。如果東證指數以當前價位做收，將與日經225指數同陷技術性修正。

日股出現大逆轉之際，正值日圓兌美元升至四個月高點，衝擊本田汽車等出口商，而日債殖利率走高拖累三井不動產等房地產公司。

Ortus Advisors的日本股票策略主管Andrew Jackson說：「這看起來像是被迫拋售。我可以想像，許多基於平台的獨立團隊組織、類似多重經理人結構的公司正積極降低風險，導致任何輕度擁擠的股票也被盲目拋售。」

日本交易所集團的數據顯示，在截至7月26日的一周，外國投資人淨賣出1.56兆日圓（約105億美元）的日本現貨股票和期貨，而外國投資人此前是日股節節上漲的主要推手。

日股可能延續了美股跌勢。美股周四收盤大幅下挫，道瓊工業指數下跌近500點，那指下跌超過400點。美國經濟疲軟跡象促使交易員重新評估聯準會在9月之前不降息是否明智。周四公布的數據顯示，上周初次請領失業金的人數升至近一年高點、7月製造業活動出現八個月來最大萎縮。

東證指數一年多來首次面臨200日移動平均線的攻防戰，一些長期投資人視此為逢低買進的機會，但他們也可能維持場邊觀望，以免貿然進場接了刀。

投資人 指數 日本央行

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