美股挫跌引發賣壓 日本股市暴跌5%

華爾街股市因投資人對美國經濟感到擔憂而挫跌後，東京股市今天重挫超過5%。

法新社報導，日股基準日經225指數開盤約30分鐘暴跌5.02%，或1913.16點，至36213.17點；東證股價指數重挫5.17%，或139.74點，至2563.95點。

東京松井證券公司（Matsui Securities）表示：「有一系列因素引發股市賣壓，像是美股下滑與日圓兌美元升值。」

東京Monex Securities Inc.資深市場分析師金山敏之（Toshiyuki Kanayama）說：「延續美股跌勢，日本股市預計將開始大幅下跌。」

亞洲早盤美元兌日圓報149.22日圓，低於紐約匯市的149.66日圓。

自從日本央行日前決定升息與美國聯邦準備理事會（Fed）暗示最快9月升息後，日圓開始走強。