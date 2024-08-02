油價下跌約2% 黃金微幅回落

油價創下逾九個月最大漲幅後，在周四回落。主要是哈瑪斯領導人在伊朗遇害的中東新危機，目前似乎並未影響全球石油供應，這令投資人重新關注需求問題。黃金周四微跌，交易員聚焦今天將公布的美國非農就業數據，審視聯準會的利率政策走向。

周四布蘭特原油期貨下跌1.32美元，或1.63%，報每桶79.52美元；美國西德州原油期貨下跌1.60美元，或2.05%，報76.31美元。

在前一個交易日，也就是7月31日，這兩大指標原油的最活躍合約均跳漲約4%。當時哈瑪斯領導人哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，在那之前的24小時之內，黎巴嫩真主黨高級軍事指揮官也在以色列對貝魯特南郊的空襲中喪生。中東地區衝突升高，引發市場擔憂。

BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler說：「我認為，人們愈發意識到，我們還沒有看到任何真正的供應干擾。市場正在將注意力從地緣政治問題上移開，轉而關注全球原油需求。」

當然，投資人勢必繼續密切留意任何可能干擾石油供應的因素，特別是石油運輸航道是否受阻。先前與伊朗結盟的青年運動武裝份子（或譯胡塞組織）曾襲擊途經紅海的船隻，迫使油輪選擇更長的備用航線。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的部長級聯合監督委員會開會，決議維持石油產出政策不變，其中包括從10月開始取消一些減產行動，他們重申，如有必要，可以暫停或逆轉增產計畫。上次在6月開會時，OPEC+同意將每日366萬桶的減產行動延長一年，直至2025年底。同時議定八個成員國每日減產220萬桶的最近減產行動，延長三個月，直至2024年9月底。

周四最新數據顯示，美國製造業活動出現八個月來最大萎縮，這引發了市場對於原油需求可能下降的擔憂。財新／標普全球聯合發表的中國大陸製造業採購經理人指數（PMI），也顯示PMI由6月的51.8減少到7月的49.8，到達九個月新低。

Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva表示，放眼長期，投資人對中國的需求沒有信心，這種擔憂將限制油價的上行空間。

紐約黃金現貨價格周四收盤微跌0.05%，至每英兩2,446.26美元。原本周四一早開盤時，因為美國9月的降息預期與避險需求，還觸及兩周高點。儘管微幅回檔整理，金價現在仍在歷史高位附近。