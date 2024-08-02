等降息 台灣公司對發債意興闌珊 發行量降至七年來最低

台灣企業預期本地利率可能即將觸頂回落，對發債意興闌珊，今年前七個月不計入壽險的公司債和金融債發行量跌至七年低點。

根據彭博數據，剔除壽險業者，台灣的公司及金融機構上月僅發行5.33億美元的債券（以下稱公司債），僅為去年同期的三分之一。今年1月至7月總發行90.2億美元，為2017年來最低水準，顯示公司債發行熱度冷卻。相較下，亞洲其他地區的公司債市場相當火熱，投資人對殖利率與日俱增的渴求使發行量激增。

台灣的基準利率處於16年來高點，高額的融資成本使得一般企業對發行債券意興闌珊。中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評說，「台灣較高的利率可能降低企業發債意願，特別是當發行人預計利率可能已經觸頂」，而當地債券投資人已將大量投資額度分配給壽險次級債，這也可能對需求造成一些影響。

台灣壽險業者正為了充實資本以符合監管要求而廣發次級債券，並以高利率吸引買家，創紀錄的發債規模與其他公司形成兩樣情。

華南永昌證券債券交易員Sam Chang表示，公司進行資金與成本配置時也會考量全球市場情況，當美國及其他地區皆走在降息路上時，「他們情願等，等到外部降息的外溢效果擴散到台灣，再規劃發債。」

另覓他徑

為抑制通膨壓力，台灣央行今年先後調高政策利率與存款準備率。升息墊高了資金成本，而存準率上升意味部分流動性從市場抽出。

面對利率可能已觸頂、投資人胃納有限的市場環境，有些公司轉採其他更有彈性的融資工具，例如直接向銀行借貸或發行商業本票。

央行資料顯示，台灣今年前六個月的商業本票發行金額高達10.4兆元台幣（3,170億美元），較去年同期大增15%。

張書評表示，以銀行貸款來說，由於台灣銀行業競爭激烈，讓大型企業有較好的議價能力，而商業本票期限較短，在目前的殖利率曲線之下，成本比公司債低。