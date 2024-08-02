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英特爾擬裁員15%、停發股利 股價重挫

中央社／ 加州聖克拉拉1日綜合外電報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）今天表示，將裁減15%以上的員工，並從第4季起暫停配發股利，以尋求虧損的製造業務能有反轉。

路透社報導，英特爾並預測第3季營收將低於預期，原因是傳統資料中心半導體方面的支出縮減，並且專注於發展人工智慧（AI）晶片，而英特爾在這領域落後競爭對手。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾股價在盤後交易暴跌20%，市值損失240億美元。今天收盤股價下挫7%。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在接受路透社採訪時表示：「我需要更多的外勤人員來支援客戶，相對地減少總部的人力。」

關於暫停配息，他表示：「我們的目標是…長久之下能支付具競爭力的股息，但現在的重點是關注於收支平衡和去槓桿化。」

英特爾這波裁員將影響約1萬7500人。

截至6月29日，英特爾擁有11萬6500名員工，其中不含部分子公司。英特爾表示，大部分裁員作業將在2024年底完成。

半導體 競爭力 美國

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