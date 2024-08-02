蘋果營收增5%優預期 iPad與服務業務成長佳 但大陸市場銷售低迷

蘋果公司（Apple）上季在中國大陸的銷售降幅超出預期，為包括新iPad大賣在內的整體佳績蒙上一層陰影。

蘋果周四說，在截至6月29日的第3季，來自中國大陸的營收下降6.5%至147億美元。表現遜於分析師預期153億美元。但整體營收成長5%至858億美元。分析師先前平均預期845億美元。財務長梅斯特里（Luca Maestri）5月曾估計上季營收增幅為低個位數。

儘管營收反彈超預期，但大陸業績讓投資人重燃憂慮，蘋果將失守最重要海外市場之一。該公司在該區面臨更激烈的競爭，而北京已限制部分工作場所不得使用外國技術。大陸的經濟增長也在惡化。

蘋果將業績下滑主因歸咎於美元強勁的影響，並表示中國大陸的基本業務實際上比以前更健康。三個月前，蘋果高管曾說，iPhone業務放緩與表現不佳無關，是其他產品銷售疲軟所致。

財報公布後，蘋果股價在尾盤交易上下震盪，先漲後跌又再反彈上漲0.57%，報222.08美元。稍早在常規交易時段下跌1.68%至218.36美元，該股今年截至周四收盤累漲13%，主力得益於投資人寄希望於其新AI功能「Apple Intelligence」將提振銷售。

蘋果上季每股盈餘1.40美元，高於分析師預計的1.35美元。獲利與營收雙雙創下第3季的最佳表現。第3季通常是蘋果銷售最差季度之一，因為此時有許多客戶都在等秋季發布新款iPhone。

蘋果旗艦產品iPhone的銷售為393億美元。儘管這個數字略低於去年同期，但仍超出華爾街預期。三個月前，該公司拒絕預測iPhone第3季銷售額，表明難以掌握起伏不定的智慧手機市場。

蘋果的iPad業務得益於期待已久的新機型發布。在經歷平板電腦產品線的低迷後，該公司在5月發布重大升級產品，新品包括配備M4晶片而價格更高的iPad Pro，以及運作速度更快且有更大螢幕選項的iPad Air。來自這個類別的營收增長24%至71.6 億美元，優於市場預估的66億美元。

包括App Store、Apple Music及TV+串流平台在內的服務業務，持續拉動成長，上季銷售增長14%到242億美元。華爾街預估會略低於240億美元。