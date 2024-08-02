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避險買盤助升美元、瑞郎 日圓續漲 英鎊急跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數在1日止跌回升。 路透
美元指數在1日止跌回升。 路透

避險相關買盤周四（1日）推動美元和瑞士法郎走高，因為美國新公布的經濟數據表現疲軟，同時中東地區局勢依然緊張。日圓兌美元匯價則是仍然上漲，但漲幅較周三收斂，今（2）日的亞洲早盤持續升值，突破149，在148.96日圓兌1美元附近。英鎊周四在英國央行將利率從16年高點下調後下跌。

衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）周四上漲0.31%至104.421。

最新數據顯示，美國7月製造業活動創八個月來最大萎縮，拖累美股周四大跌，美國10年期公債殖利率下跌5個基點，至3.98%。同時，美國上周首次申請失業救濟人數躍升至近一年來最高水準。

在美國今（2）日公布就業數據之前，債券交易員預期今年內美國聯準會（Fed）將降息三次、每次25個基點的機率為100%。彭博資訊Nowcast預估，美國7月非農就業人數增加23.1萬人，高於市場普遍預期值17.5萬人，失業率料將維持在4.1%不變。

中東局勢方面，由於哈瑪斯領導人哈尼雅周三在德黑蘭遇刺身亡，以色列現正面臨遭到報復的威脅，市場對中東戰爭擴大的擔憂加劇。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說，「我們正在關注中東爆發全面衝突的威脅」，「這支持了美元的避險吸引力」。

美元周四反彈的另一個原因是，先前因為聯準會主席鮑爾鴿派發言所引發的跌勢可能有些過頭。Schamotta表示，儘管鮑爾在記者會上極為鴿派，但聯邦公開市場委員會（FOMC）發布的聲明聽起來確實更加平衡。

目前，交易員完全消化了美國今年底前降息三次、每次25個基點的預期，也就是聯準會將在9 月、11 月和 12 月的三次利率會議後，都決定降息1碼。

瑞郎做避險貨幣，兌歐元已連續四天上漲，目前升值至六月高點，周四領漲G10貨幣。瑞郎兌美元周四亦上漲至2月以來的最高，報0.8726瑞郎兌1美元。

英鎊兌美元下跌 0.96%，觸及1英鎊兌1.2733美元的7月3日以來最低點。英國央行周四以微弱多數決定將利率從16年高位降調下來，瑞穗經濟學家Colin Asher說：「如果你看看貝利（英國央行總裁）發言的重點，強調謹慎對待過快或幅度過大的降息。在我看來，這意味著他們正在尋求一種每季降息一次的穩定步伐。」

中東 美國 聯準會

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