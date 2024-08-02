亞馬遜獲利展望欠佳 主因是擴大投資AI服務 盤後股價重挫7%

亞馬遜（Amazon）提供的獲利展望低於分析師預期，因其擴大支出以滿足AI服務的需求，盤後股價下跌。

該公司周四公告，在截至9月的本季，營業利潤將介於115億至150億美元。分析師預估均值為157億美元。第3季銷售將在1,540億至1,585億美元間，成長幅度約8%至11%。分析師預估均值為1,584億美元。

執行長傑西（Andy Jassy）一直在削減成本，聚焦該公司線上零售業務的獲利能力，同時在AI服務上投入巨資。

亞馬遜旗下雲端服務部門Amazon Web Services（AWS）的銷售大增19%至263億美元，高於預期，連續第二季出現季比成長。但雲端運算業務的強勁表現被電子商務業務的疲軟抵消。來自亞馬遜賣家服務和廣告的收入均低於預期。

第2季營收成長10%至1,480億美元，而分析師預估均值為1,488億美元。公司營業利潤為147億美元。彭博匯編數據顯示分析師預估均值約136億美元。

亞馬遜的經營支出增加5.2%至1,333億美元，低於華爾街預期。該公司員工人數超過153萬人，成長5%。

該股在盤後交易下跌約6.88%至171.4美元。先前在常規交易時段收跌1.56%到184.07美元。截至收盤，該股今年累計上漲21%。