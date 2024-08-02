輝達收購AI新創公司 傳美司法部啟反托拉斯調查
美國政治新聞網Politico今天引述5名知情人士說法報導，美國司法部正以反托拉斯為由，調查晶片巨擘輝達（NVIDIA）收購人工智慧（AI）新創公司Run:ai案。
根據科技新聞網站TechCrunch報導，輝達今年4月宣布以約7億美元（新台幣231億元）收購這家以色列新創公司。
Run:ai的技術能讓開發人員和團隊管理及優化AI基礎設施。
輝達發言人說：「我們將持續支持每個產業和市場有抱負的創新者，並樂意提供主管機關所需的任何資訊。」
路透社就上述報導尋求美國司法部置評，但未立即獲得回應。
由於擔心新技術集中在少數公司手中可能會阻礙競爭，美國反托拉斯執法機關一直在密切檢視大型科技收購案。
路透社上個月報導說，法國反托拉斯主管機關預計以涉嫌反競爭行為為由對輝達提出指控。
輝達過去一年獲利和營收飆升，旗下處理器因能夠支援聊天機器人ChatGPT等訓練模型的AI應用程式，成為晶片業界黃金標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言