輝達收購AI新創公司 傳美司法部啟反托拉斯調查

美國政治新聞網Politico今天引述5名知情人士說法報導，美國司法部正以反托拉斯為由，調查晶片巨擘輝達（NVIDIA）收購人工智慧（AI）新創公司Run:ai案。

根據科技新聞網站TechCrunch報導，輝達今年4月宣布以約7億美元（新台幣231億元）收購這家以色列新創公司。

Run:ai的技術能讓開發人員和團隊管理及優化AI基礎設施。

輝達發言人說：「我們將持續支持每個產業和市場有抱負的創新者，並樂意提供主管機關所需的任何資訊。」

路透社就上述報導尋求美國司法部置評，但未立即獲得回應。

由於擔心新技術集中在少數公司手中可能會阻礙競爭，美國反托拉斯執法機關一直在密切檢視大型科技收購案。

路透社上個月報導說，法國反托拉斯主管機關預計以涉嫌反競爭行為為由對輝達提出指控。

輝達過去一年獲利和營收飆升，旗下處理器因能夠支援聊天機器人ChatGPT等訓練模型的AI應用程式，成為晶片業界黃金標準。