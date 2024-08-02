台積電ADR大跌4.6% 較台北交易溢價縮至7.97%
台積電ADR周四（1日）大跌4.60%，收在158.18美元，較台北交易溢價縮小至7.97%。費城半導體指數同日則是重挫7.14%。
周四美國股市三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌494.82點或1.21%，收在40,347.97點；標普500指數下跌75.62點或1.37%，收在5,446.68點；那斯達克指數下跌405.26點或2.30%，收在17,194.14點。
台灣加權股價指數周四上漲442.75點，收在22,642.10點，台積電上漲2.78%，收在960.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.96 -4.99 153.50 +1.60
中華電 CHT 120.11 -1.32 121.50 -1.14
台積電 TSM 1,036.52 -4.60 960.00 +7.97
聯電 UMC 52.95 -3.46 53.90 -1.77
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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