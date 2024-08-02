快訊

雲端發票APP更新變日記？「工程師的故事」曝減肥苦事 網敲碗：期待連載

颱風中斷9天 花蓮到台北火車通了！遊客：感謝台鐵辛苦搶修

被殺的哈瑪斯領袖：難免之子如何爬上大位？

台積電ADR大跌4.6% 較台北交易溢價縮至7.97%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（1日）大跌4.60%，收在158.18美元，較台北交易溢價縮小至7.97%。費城半導體指數同日則是重挫7.14%。

周四美國股市三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌494.82點或1.21%，收在40,347.97點；標普500指數下跌75.62點或1.37%，收在5,446.68點；那斯達克指數下跌405.26點或2.30%，收在17,194.14點。

台灣加權股價指數周四上漲442.75點，收在22,642.10點，台積電上漲2.78%，收在960.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 155.96 -4.99 153.50 +1.60

中華電 CHT 120.11 -1.32 121.50 -1.14

台積電 TSM 1,036.52 -4.60 960.00 +7.97

聯電 UMC 52.95 -3.46 53.90 -1.77

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台積、環球晶 權證四檔耀眼

Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

AI概念股夯！政府退休基金持股前十大 鴻海大翻身、多「這檔」新面孔

勞工、軍公教退休金靠「這檔」 政府退休基金持股占比達高達三至四成

相關新聞

英特爾將裁員15%並停發股利 股價暴跌20% 分析師疑：這樣就夠嗎

英特爾（Intel）周四表示，要裁員逾15%，且第4季起暫停派發股息，以便以處於虧損的製造業務為中心，追求逆轉勝。

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

投資人對經濟衰退的擔憂浮出水面，美股遭到拋售，道瓊工業指數下跌近500點。

避險買盤助升美元、瑞郎 日圓續漲 英鎊急跌

避險相關買盤周四（1日）推動美元和瑞士法郎走高，因為美國新公布的經濟數據表現疲軟，同時中東地區局勢依然緊張。日圓兌美元匯...

亞馬遜獲利展望欠佳 主因是擴大投資AI服務 盤後股價重挫7%

亞馬遜（Amazon）提供的獲利展望低於分析師預期，因其擴大支出以滿足AI服務的需求，盤後股價下跌。

奧運選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

在奧運競技場上，全球最頂尖的體育選手之間技能的差距基本上不會太大，勝負經常只有一分之差。但若就財力而言，運動員之間可能就...

美股8月首日急跌…疲軟數據燃經濟放緩憂慮 晶片股遭拋售

美國股市在8月的第一個交易日大幅走低，因為周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前維持限制性貨幣政策、按兵不動的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。