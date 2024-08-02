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美股8月首日急跌…疲軟數據燃經濟放緩憂慮 晶片股遭拋售

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股8月１日大幅走低，因周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前按兵不動的同時，經濟放緩的速度可能快於預期。路透
美股8月１日大幅走低，因周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前按兵不動的同時，經濟放緩的速度可能快於預期。路透

美國股市在8月的第一個交易日大幅走低，因為周四出爐的經濟數據引發人們擔憂，聯準會在9月之前維持限制性貨幣政策、按兵不動的同時，經濟放緩的速度可能快於預期。

道瓊工業指數下跌494.82點，跌幅1.21%，收40,347.97點；標普500指數下跌75.62點，跌幅1.37%，收5,446.68點；那斯達克指數下跌405.25點，跌幅2.30%，以17,194.15點做收。

股市開盤走高，部分原因是臉書（Facebook）母公司Meta Platforms上漲，該公司先前發布表現超出預期的第2季財報，以及展望樂觀的第3季財測。該股收高5.87%，給標普500指數帶來最大提振。

然而，早盤漲幅很快煙消雲散，轉而走跌，因為最新數據顯示，供應管理協會（ISM）7月美國製造業活動指數降至八個月低點46.8，表明製造業萎縮。

MDB Capital總裁兼首席市場策略師Lou Basenese說：「這讓大家真正擔心聯準會在降息問題上步調落後了。很少有投資人對聯準會堅持實現所謂的軟著陸有信心，現在數據開始支持這些憂慮。」

其他數據顯示，美國上周初次請領失業金人數升至11個月最高，暗示勞動市場趨軟，儘管每年這個時候請領人數往往出現波動。

盈透證券資深經濟學家Jose Torres表示：「市場正接近恐慌模式，多項經濟因素聚在一起，推動撤出風險資產。 市場面臨的阻力太大，尤其考慮到股市是基於完美情境定價， 而我們當前在經濟中看到的是不完美。 」

8月通常是一年中股市最疲軟的月份之一。

投資人將關注周五的政府就業報告，以尋找勞動市場進一步疲軟的跡象。

上一交易日，標普500指數和那指均創2月以來的單日最大漲幅，主要受惠於聯準會一如預期維持利率不變後晶片股大漲。

公用事業和房地產等防禦性類股的漲幅居前，對中東緊張局勢加劇的地緣政治擔憂提振美元，導致美國公債殖利率下跌。

蘋果和亞馬遜在盤後公布財報前分別下跌1.68%和1.56%。給科技類股和非必需消費品類股造成沉重打擊。

收盤後，亞馬遜在發布上季財報和本季展望後急摔4.47%。

根據倫敦證交所集團（LSEG） 的數據，截至周四上午，在342家已經公布財報的標普500指數成分股企業中，79.2%業績超出分析師預期，過去四季超出預期的占比為79%。預計標普500指數成分股單季獲利將增長13.3%，高於7月1日時預估的10.6%。

小型股羅素2000指數下跌3.03%，創2月13日以來單日最大跌幅。隨著投資人將資金在價格較低和價格更高的股票之間輪動，小型股近期波動大。

Interactive Brokers市場策略師Steve Sosnick稱：「如果沒有良好的經濟，即使降息，對這些經濟敏感的小型股也不會有作用。」

輝達（Nvidia）挫低6.67%，晶片股遭大拋售，主要受到安謀（ARM）保守營收預測的拖累，以及高通（Qualcomm）暗示貿易限制影響將對營收造成衝擊。安謀暴跌15.72%，高通急挫9.37%，費城半導體指數下跌7.14%，創2020年3月以來的單日最大跌幅。

莫德納大跌21.01%，此前該公司下調新冠和呼吸道合胞病毒疫苗的2024年銷售預測，調整幅度高達25%。

禮來上漲3.5%，此前試驗結果顯示其減肥藥Zepbound可降低罹患一種常見心力衰竭的肥胖成人的住院、死亡和其他後果的風險。

指數 標普

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