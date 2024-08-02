中國也怕西方制裁！中、俄貿易結算苦等半年仍無果

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在西方制裁的影響下，中、俄貿易變得更加困難。 路透
在西方制裁的影響下，中、俄貿易變得更加困難。 路透

俄國工商日報報導，中俄之間的貿易付款，需耗時多達六個月才能完成結算，原因是中國大陸的銀行正加強合規檢查，擔憂遭到西方國家的制裁。

Business Insider引述工商日報報導，約80%的人民幣匯款，在延遲數周、以待銀行決定能否完成交易時，最終仍遭到退回，且沒有解釋原因，如此一來，可能導致俄國企業蒙受匯兌與手續費上的損失。

一些未具名的大型俄國商品出口商7月向彭博資訊表示，與中國大陸的貿易變得日益困難，即使是用人民幣進行的直接付款，也會被凍結或延遲。

這些問題始於去年12月，當時美國批准次級制裁，鎖定幫助俄國規避制裁的金融機構，導致從中國、阿聯、土耳其到奧地利的各國銀行，均減少與俄國的交易，以避免成為制裁的目標。

美國財政部在6月推出了一套新的廣泛制裁措施，迫使莫斯科交易所暫停美元和歐元的交易，加劇俄企面臨的支付問題。

工商日報指出，為了繞過日益嚴格的限制，一些希望透過陸企購買商品的俄羅斯人，如今不得不透過中介，這也增加了額外的成本。

人民幣 美國

延伸閱讀

拜登半路退選 大陸、俄羅斯等專制國家元首開始憂心這事

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄國會提案懲罰官兵作戰用智慧手機 軍事部落客批活在另一個星球

華爾街日報駐俄記者被控間諜 遭俄國判刑16年…換囚埋伏筆？

相關新聞

Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤...

還來得及！10年期美債殖利率跌破4% 專家：趕搭美債獲利列車「賺價差」

美國基準的10年期美債殖利率1日跌破4%，觸及3.997%，是2月2日來最低水準。同時，2年期美債殖利率滑落至4.23%...

輝達市值增加創紀錄的3,290億美元 千億美元波動漸成常態

這家全球市值第三高的公司增加了創紀錄的3,290億美元市值，刷新了在過去幾個月屢次創下的單日紀錄。

5年後的AI產業 2／從AI三大戰場 看五科技巨頭未來勢力消長

不只是學習過的內容，搜尋最新的文書或網路等資料，就能提高回答精準度的手法。因為能補強以往回答假資訊等傳統生成式AI的弱點，愈來愈多用戶採用這種服務。

5年後的AI產業 1／微軟結盟OpenAI強壓對手，他手藏超級王牌拚後來居上

日經TRENDY針對指標產業，預想五年後的面貌及產業競局。本文探討五年後的AI產業及廠商戰況，具有壓倒性優勢的MS & OpenAI聯盟，意圖挽回情勢的智慧型手機兩巨頭，如何牽動產業走向？

美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

聯準會（Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。