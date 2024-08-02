中國也怕西方制裁！中、俄貿易結算苦等半年仍無果
俄國工商日報報導，中俄之間的貿易付款，需耗時多達六個月才能完成結算，原因是中國大陸的銀行正加強合規檢查，擔憂遭到西方國家的制裁。
Business Insider引述工商日報報導，約80%的人民幣匯款，在延遲數周、以待銀行決定能否完成交易時，最終仍遭到退回，且沒有解釋原因，如此一來，可能導致俄國企業蒙受匯兌與手續費上的損失。
一些未具名的大型俄國商品出口商7月向彭博資訊表示，與中國大陸的貿易變得日益困難，即使是用人民幣進行的直接付款，也會被凍結或延遲。
這些問題始於去年12月，當時美國批准次級制裁，鎖定幫助俄國規避制裁的金融機構，導致從中國、阿聯、土耳其到奧地利的各國銀行，均減少與俄國的交易，以避免成為制裁的目標。
美國財政部在6月推出了一套新的廣泛制裁措施，迫使莫斯科交易所暫停美元和歐元的交易，加劇俄企面臨的支付問題。
工商日報指出，為了繞過日益嚴格的限制，一些希望透過陸企購買商品的俄羅斯人，如今不得不透過中介，這也增加了額外的成本。
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