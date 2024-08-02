奧運選手間的貧富差距 可能比你想像的還大

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。美聯社
今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。美聯社

在奧運競技場上，全球最頂尖的體育選手之間技能的差距基本上不會太大，勝負經常只有一分之差。但若就財力而言，運動員之間可能就天差地別了，尤其是自從職業運動員獲准參加奧運後，貧富差距日益顯著。

1988年上述規定改變之前，擁有可觀收入的奧運選手少之又少。時至今日，仍有些選手需要上GoFundMe這類集資網站，才能籌得足夠經費，讓家人到奧運現場觀賽。

然而，自從職業運動員開始參加奧運後，選手名單中多了一些不用擔心上述旅費的百萬富豪。

巴黎奧運為例，今年參賽的美國NBA球星比以更多，甚至包含「詹皇」詹姆斯、柯瑞、杜蘭特等傳奇選手。今年美國奧運男籃隊全由NBA球員組成，他們的NBA合約合計達47億美元。

當然，參賽的百萬富豪級運動員不只他們，還有網球名將約克維奇、納達爾，以及剛帶領美國女子體操隊奪金的拜爾絲（Simone Biles）等。

然而，根據一份由美國眾議院指派成立的State of U.S. Olympics and Paralympics委員會報告，26.5%的美國奧運選手個人的年收入少於1.5萬美元。但30.3%選手的家庭總收入在15萬美元以上，「凸顯運動員在培訓和參賽階段，經常需仰賴家人支持」。

傳統上，奧運選手不會因參賽而獲得薪酬，只有在贏得金、銀、銅牌時，才有獎金。

曾在2012倫敦奧運奪金的美國奧運跨欄選手狄姆斯（Lashinda Demus）說，除了少數主要運動項目外，所有國家的奧運選手，皆需仰賴奧運相關組織的補助，以及個人和團隊獲得的贊助合約。

美國男籃隊31日以103：86擊敗南蘇丹。根據國際貨幣基金（IMF）資料，2011年建國的南蘇丹，國內生產毛額僅65.2億美元。

狄姆斯說，「若論金錢報酬，運動員都在同一條船上，那些特例除外，一般來說，錢真的不多」。

巴黎奧運 美國 運動

延伸閱讀

奧運桌球／對「大魔王」孫穎莎4局點沒把握 鄭怡靜止步8強

巴黎奧運首見 奪牌選手們頒獎台上瘋自拍

奧運羽球／麟洋配扳倒泰國組合挺進4強 奧運跨屆10連勝

以色列報復攻擊貝魯特，聲稱擊斃真主黨指揮官舒克爾

相關新聞

Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤...

還來得及！10年期美債殖利率跌破4% 專家：趕搭美債獲利列車「賺價差」

美國基準的10年期美債殖利率1日跌破4%，觸及3.997%，是2月2日來最低水準。同時，2年期美債殖利率滑落至4.23%...

輝達市值增加創紀錄的3,290億美元 千億美元波動漸成常態

這家全球市值第三高的公司增加了創紀錄的3,290億美元市值，刷新了在過去幾個月屢次創下的單日紀錄。

5年後的AI產業 2／從AI三大戰場 看五科技巨頭未來勢力消長

不只是學習過的內容，搜尋最新的文書或網路等資料，就能提高回答精準度的手法。因為能補強以往回答假資訊等傳統生成式AI的弱點，愈來愈多用戶採用這種服務。

5年後的AI產業 1／微軟結盟OpenAI強壓對手，他手藏超級王牌拚後來居上

日經TRENDY針對指標產業，預想五年後的面貌及產業競局。本文探討五年後的AI產業及廠商戰況，具有壓倒性優勢的MS & OpenAI聯盟，意圖挽回情勢的智慧型手機兩巨頭，如何牽動產業走向？

美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

聯準會（Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。