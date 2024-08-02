鮑爾釋Fed 9月降息訊號 美股債聞訊同歡

美國聯準會（Ｆｅｄ）本次利率決策利率連八凍，維持基準利率區間在百分之五點二五到五點五。不過，主席鮑爾會後表示，若通膨持續改善，可能考慮在九月降息，觀察利率期貨表現，市場預估，下次會議降息機率幾乎百分之百。在就業放緩與通膨改善的情況下，預期美國即將進入降息循環。

鮑爾在記者會上表示，「（聯邦公開市場操作）委員會（ＦＯＭＣ）普遍看法是，經濟更加接近我們認為降息應屬適當的情況。最快可能於下次會議（九月十七至十八日）時，將降息（討論）端上桌面」，且會議對降息會有「實質的討論」。

決策聲明也顯現對勞動市場憂慮，「關注（物價穩定與最高就業）雙重使命的雙方面風險」，確認通膨不再是首要問題，而失業率增加也是決策時的首要考慮因素。

凱基證券分析，聯準會重點是通膨，但隨通膨、就業偏離目標程度漸縮，聯準會政策焦點將更兼顧雙重目標。從會後利率期貨表現，市場預估九月降息預期達百分之一百，若數據持續改善如聯準會所預期，預期九月美國將進入降息循環。

鮑爾重申以數據來決定貨幣政策，後續市場焦點轉向八月二日公布的非農就業人口變動、八月十四日的消費者物價等數據，另外，八月廿二日將召開Jackson Hole全球央行年會，官員有時間再檢視景氣變化，決定是否調整市場對聯準會降息預期。

ＦＯＭＣ會議後，市場對於九月降息預期樂觀，美債殖利率也在會議後下滑至逾四個月低點，保德信投信指出，美國降息即在，根據過往經驗，美債與利率亦步亦趨，看好違約率下滑、企業獲利成長環境下，降息前夕是進場債市鎖利的好時機。

歷史數據顯示，聯準會降息前二個月進場投資美國非投資級債並持有至降息當月月底，報酬率皆為正數，從一九八四年至二○一九年中經歷的六次降息，降息前二個月布局美元非投資等級債至降息的報酬率最低百分之一點九一，最高百分之九點五七，平均則為百分之四點五四。

ＦＯＭＣ會議後美股四大指數收紅，對會議決策做出正面反應。永豐投顧認為，九月降息對股市是好消息，歷次Ｆｅｄ降息循環背景因素不同，多因景氣下滑降息，包括二○○一年科技泡沫、二○○七年金融海嘯，降息後十二個月股市下跌，此次與一九九五年降息背景較雷同，當時經濟成功軟著陸，Ｓ＆Ｐ五百在降息後十二個月上漲，現在八月為降息前夕，應非股市多頭結束。