大陸需求疲軟，原料商品多頭大砍單，行情重挫

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
供給充裕加上中國需求下降，國際商品行情大幅下跌，例如國際銅價已比5月初時每公噸11,000美元以上回跌近20%，鋁、鉛、鋅等基本金屬價格也跟跌。 美聯社
供給充裕加上中國需求下降，國際商品行情大幅下跌，例如國際銅價已比5月初時每公噸11,000美元以上回跌近20%，鋁、鉛、鋅等基本金屬價格也跟跌。 美聯社

原物料商品價格受供給充裕及中國需求下降的影響而大幅下跌，促使基金經理人對天然資源減碼約410億美元的部位。國際銅價比5月初時每公噸11,000美元以上的價位回跌近20%，鋁、鉛、鋅等基本金屬價格跟跌，玉米也跌到2020年10月來最低價位。

交易商原本押寶中國中共「三中全會」將推出刺激經濟政策，因而加碼原料商品，結果希望落空，使賣壓大舉出籠。摩根大通商品策略專家艾倫表示，「由於中國當局7月並未推出重大政策支持經濟，因而使投資機構的賣壓籠罩銅及其他基本金屬」。小摩的數據顯示，交易商的淨多單部位於5月底達到1,320億美元頂峰，到7月31日時已減少410億美元，減幅達31%。

儘管近日中東緊張升高，使銅價在7月31日時反彈2.8%，報9,225美元，但由於中國需求令人失望，市場氛圍依然低迷，8月1日再度回跌。

大陸官方公布的7月製造業採購經理人指數（PMI），顯示景氣持續萎縮，且大陸上半年採購的銅料多淪為庫存。BMI商品分析主任喬德胡瑞指出，「商品市場氛圍的確糟糕，未來幾個月展望也弱，因為交易商寄託在中國的希望完全落空」。

丹麥盛寶銀行商品策略主任韓森表示，「三中全會並未對經濟提供額外的支持，因此原料商品短期展望並不看好」。最近股市下跌，也使一些基金經理人減碼其他資產部位。

力拓礦業集團強調，大陸房市滑坡，營建業鋼鐵需求比2020年頂峰水準劇減30%」。該集團財務長表示，今年上半年鐵礦砂、鋁及銅的價格經通膨調整後，已經低於過去十年來的平均價位。

分析師並指出，美元強勢，市場擔憂美國總統選舉的不確定性，以及其他國家經濟成長減弱，都壓低了商品價格。

農產品方面，由於中國大陸經濟成長減緩，以及國內穀物豐收，令市場擔心中國進口小麥及玉米的數量減少，加上全球穀物供給量激增，也壓抑穀物行情。

大陸6月銅淨進口量降到13年來低點，主因市場供給過剩，大陸反而出口15.7萬公噸銅錠。大陸7月原油及凝結油每日進口量也比去年同期減少250萬桶。

麥格理集團商品策略主管加非表示，去年市場預期大陸今年銅需求將成長3%~4%；但如果目前的勢頭持續，反而將減少約1%。

主任 本金

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