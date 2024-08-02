英降息1碼 英鎊貶值

英格蘭銀行（英國央行）1日會議決定降息1碼，基準利率從5.25%降至5%，符合市場預期；但決策委員會通過降息的票數是五比四，顯示官員對通膨壓力是否已充分減輕的立場，仍高度分歧，且未來在決定是否進一步降息時將持審慎態度。英鎊兌美元貶值0.8%，英國10年期公債小幅上漲，殖利率下降6點。

央行總裁貝利在會後聲明中表示，「我們必須確定通膨維持低檔，而且將慎防降息太快或太多」。英國政策利率已維持在現今水準近一年，這次是2020年3月疫情爆發以來首次降息。

英國通膨率於5月回降到2%目標，6月也維持此一水準，遠低於2022年10月時的11.1%頂峰水位。英國通膨率已經比歐元區還低，而歐洲央行（ECB）已經於6月時率先降息，而美國聯準會（Fed）也暗示將於9月降息。

但英國央行預期，到今年第4季時整體通膨率將回升到2.75%，因為去年能源價格大幅下跌的低基期效應將逐漸消退；預測到2026年初才會重回2%目標，之後將再下降。

央行目前聚焦於服務類物價、工資升幅及勞動市場普遍更加緊俏。6月服務類通膨率達5.7%，遠高於預估的5.1%，不過主要是受到「一些變動性項目」影響；工資年升幅近6%，幾乎是維持2%通膨目標應有水準的2倍。

央行預測，今年經濟將成長1.25%，高於原先預估的0.5%，主因上半年成長偏強；預測失業率將因為高利率而上升，但有助於抑制通膨升勢。央行承認通膨壓力可能更加持久，且通膨超標的時間比原先預估更久。央行下個月還必須決定是否每年繼續減碼公債持有額，不過央行也說，減碼公債對債市的影響有限。