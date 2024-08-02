降息最大風險...中東緊張、油價飆

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，美國聯準會（Fed）與主席鮑爾使盡渾身解數，暗示9月降息，現在面臨的最大風險，是中東情勢動盪與國際油價上漲。

歐瑟士指出，現在不是Fed前主席葛林斯班沒有記者會、也沒有利率點狀圖的時代，但經濟學家和Fed觀察家依然花費大量時間在解讀Fed決策聲明與鮑爾發言的「微言大義」，讓Fed和鮑爾幾乎「什麼都沒做」，就達成了鋪路9月降息，同時保留經濟與通膨數據出現意外的迴旋空間這兩個目標。

Fed決策聲明以調整對通膨措辭及關注的風險，強化9月降息的預期，接著鮑爾未做出承諾，就讓市場有信心地認為Fed決策官員在9月開會時，就會有降息的「夠強信心」。

他在決策記者會上表示，通膨的上行風險已降低，但勞動市場的下行風險「真實」存在，且就業並非龐大通膨壓力的來源，他也形容當前貨幣政策「有約束力，但又不是極具約束力」，若通膨一如預期下降，最快可能在下次的9月會議降息。他還強烈否認會因為政治因素而不在9月降息，只有實質排除一次降息2碼的可能性。

Fed 通膨 降息

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