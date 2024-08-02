中經院：全球政經有雜音

中華經濟研究院昨（1）日發布7月台灣製造業採購經理人指數（PMI）52.2，連三月擴張，但指數連續兩個月回跌。中經院表示，全球政經情勢變化仍有雜音，美國總統大選是景氣復甦最大變數。

中經院長連賢明表示，指數續跌主因美國總統選情牽動台灣製造業展望，同時大陸極端氣候影響部分產業生產與採購進程，是讓廠商比較猶豫的主因，廠商希望得到更清楚資訊，再做下一步投資評估。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙則表示，近期全球政經情勢「有雜音」；中華採購與供應管理協會顧問白宗城表示，目前廠商多亦步亦趨摸著石頭過河，且對風險意識有滿明顯的拉升。

至於各產業不均衡復甦的情況是否已經改善？連賢明表示，科技業部分的半導體及半導體相關化學產業依舊相當強勁，機械設備產業動能相對較低，部分產業廠商還在消化近期美國總統大選的變化。

連賢明表示，美國總統大選是下半年景氣復甦最大變數，許多廠商都在評估其後續對電子和半導體產業的影響。此外，美國聯準會（Fed）是否會如外界預期在9月啟動降息，也是另一不確定因素。