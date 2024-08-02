鮑爾放鴿「最快9月降息」 成Fed政策轉向最明確訊號

美國聯準會（Fed）7月31日決議，維持基準利率區間在5.25%~5.50%不變，決策聲明雖未對9月降息做出任何承諾，但主席鮑爾在記者會上表示，最快可能9月開始降息，成為Fed政策即將轉向降息的最明確訊號。

鮑爾在記者會上說：「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的普遍看法是，經濟更加接近我們認為降息應屬適當的情況。我們最快可能於下次會議（美東9月17~18日）時，將降息（討論）端上桌面。」他並表示，這次會議對於降息有「實質的討論」。

Fed決策與鮑爾談話五要點

Fed主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

Fed在決策聲明中重申，通膨向2%目標回降有「進一步的進展」，但仍表示決策官員在願意降息之前，還需要更強的信心。鮑爾則說，「第2季的通膨數據為我們增添信心，而更多良好的數據將進一步強化此一信心」。

Fed的決策聲明也顯露出對勞動市場的憂慮，表示「關注物價穩定與充分就業雙重職責的雙方面風險」，確認通膨不再是首要問題，而失業率增加也是決策時的首要考慮因素。

鮑爾強調，Fed現在無須再看到勞動市場進一步疲軟，才會相信自己能掌控通膨。對於經濟展望，鮑爾表示「硬著陸」的機率低，若經濟更大幅下滑，Fed將會有所因應，但明確表示目前並未考慮一次降息2碼。

9月會議是Fed在美國11月總統大選之前的最後一次決策會議，共和黨總統候選人川普最近曾警告鮑爾，Fed不該在選前降息。鮑爾則表示，「我們從未利用我們的工具，來支持或反對某個政黨、政治人物，或是任何政治性的結果」。

摩根大通投資產管理部門投資長米契爾解讀指出，鮑爾儘可能以多種方式傳達一項訊號：除非從現在到9月中旬之間發生劇變，否則Fed將於9月降息1碼。

市場預期，Fed在9月降息的機率升至88.5%，並且認為年底前將會降3碼，也就是除了9月開始降息1碼，11、12月會議也將各降息1碼。摩根士丹利並預估，Fed在2025年將再降息4碼。