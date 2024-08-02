應材爭取晶片法補助遭拒

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國晶片設備大廠應用材料（Applied Materials）為研發中心申請補助的案子遭到美國當局否決，無法取得《晶片與科學法》提撥的補助金，讓這項要在矽谷重鎮成立研發中心的計畫遭到重大打擊。

應材在一年多前開始積極宣傳要在加州Sunnyvale興建40億美元的研發設施，原本希望能取得美國聯邦補助。

不過知情人士說，美國商務部已在本周一通知應材，表示審查已做出結論，該案不合格，無法獲得補助。

彭博資訊指出，根據晶片法申請補助金被拒絕的，並不罕見，畢竟有超過670家公司都有意爭取補助，而商務部也一再警告，資源有限，他們被迫需要拒絕許多申請案。不過了解狀況的人士說，應材研發中心計畫案其實非常切合拜登政府的復興本土晶片業目標，居然仍被拒絕，格外引人注目。

應材這項要在加州Sunnyvale設立研發中心的計畫，是在2023年5月宣布，當時副總統賀錦麗和應材客戶的高階主管都前去參與公司的一項峰會活動。執行長迪克森那時說，研發中心的規模將視政府給的獎勵狀況而定。

消息人士對彭博表示，應材做為美國最大的晶片製造設備商，申請案被拒，他的解讀是，美國政府很可能不太會去支持任何一家主要的晶片製造設備商。

主管 拜登 美國

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