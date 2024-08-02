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安謀財測沒勁 市場忐忑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球矽智財（IP）龍頭大廠安謀（Arm）上季業績優於市場預期，但未上修全年財測，市場擔心這家公司對成長前景欠缺信心，在美股1日早盤暴跌近11%。

安謀在美股7月31日盤後公布，截至6月底的年度第1季，營收比去年同期成長39%至9.39億美元，遠高於市場預期的9.054億美元。剔除特定項目的每股盈餘為40美分，也優於市場平均預期的34美分。本季營收預估介於7.8億至8.3億美元間，與分析師預期一致，但全年營收預期維持在大約39.5億美元不變，略低於分析師平均預期的40億美元。

此外，上季的權利金營收年增17%至4.67億美元，低於FactSet預估的4.92億美元；授權及其他營收年增72%至4.72億美元，優於市場預估的4.18億美元。

安謀也表示，未來將不再逐季揭露Arm架構晶片的出貨量。

執行長哈斯（Rene Haas）說，該公司在某些市場看到疲軟跡象，因此維持當前的全年預期不變。哈斯受訪時表示，安謀在資料中心和高階智慧手機方面表現強勁，但被其他市場走弱抵消。

安謀 業績 美股

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