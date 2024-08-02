寶馬、福斯上季獲利銳減

受中國大陸需求疲弱衝擊，德國汽車大廠寶馬（BMW）與福斯上季的獲利同步銳減，而日本豐田汽車則受惠於油電車買氣暢旺，上季獲利勁增17%。

BMW 1日公布，第2季造車事業的息前稅前利潤率（EBIT）為8.4%，比一年前的9.2%減速，不如分析師預期，但仍維持全年財測。該公司上季在大陸這個全球最大車市的銷量下滑4.7%，因當地的房地產危機，拖累豪車、名表、名牌服飾的消費力道。

BMW也決定退出大陸的流血價格戰，調漲產品售價並下調經銷商的銷售目標。不過，BMW的電動車銷售仍是一大亮點，上季相關交車量激增22%，擊退賓士、奧迪等同業。

福斯集團同日表示，第2季的營業利潤率為6.6%，不如去年同期的7%，受累於大陸的交車量下滑，和旗下面向大眾品牌的重組成本影響；不過福斯仍維持全年財測，財務長安特利茨說，將盡力在下半年削減成本，以達成營運目標。

至於歐盟對陸製電動車加徵關稅一事，BMW執行長錫普斯警告，這可能衝擊歐盟自家車廠；BMW已在大陸生產汽車，並回銷到歐洲市場。他說，大陸方面可能展開報復，且歐洲的綠能轉型高度仰賴大陸的原物料與技術。

福斯執行長布魯莫也說，儘管大陸商務部稱歐盟此舉於法無據，但當他兩周前與陸方官員會晤時，他們表達協商意願，以公平解決這一問題。

另外，日本豐田汽車同日公布，年度第1季營業利益躍增17%至1.3兆日圓（87億美元），符合預期，因油電車銷售旺和日圓疲弱，抵銷整體銷量下滑和國內產量降低的影響。

然而，這一獲利增幅寫下七季以來最疲弱，令投資人大感失望，拖累豐田1日股價收盤挫跌8.5%。