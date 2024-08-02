日房貸利率喊升 17年首見

日本銀行（央行）近20年來的第二度升息，帶動日本房貸利率十多年來首見上揚，日本數百萬人的買房負擔將隨之加重。

彭博資訊報導，日本最大銀行三菱日聯金融集團（MUFG）7月31日表示，計劃在9月2日把短期基本放款利率上調0.15個百分點，達到1.625%，為2007年來首次調升，以跟進日銀同日宣布的升息措施。

其他銀行也預料將會跟進。日本大約75%的個人房貸是採浮動利率，並根據個別銀行的設定，與短期基本放款利率連動。

房貸成本一旦上漲，勢必打擊日本本已低迷的家庭信心和房市。東京股市的房地產類股1日跌幅為所有類別股票中最大。三井不動產和三菱地所分別都一度大跌9.4%，為2020年來最大盤中跌幅。

分析師擔心，這也可能打擊日本已經疲軟的消費者支出。經營線上房貸仲介服務的MFS公司營運長塩澤崇表示：「我不認為房貸利率上升會帶來巨大影響，但令人擔憂的是對消費者信心的負面影響。」

相較於其他已開發國家，日本的房貸利率已下滑多年，因為銀行間的放款業務競爭激烈，以及日銀堅持其負利率政策。

部分網路銀行仍然宣傳其利率最低只有0.27%。但這些房貸利率如今終於可能要觸底。

不過，現有購屋族受影響的時間可能延遲。多數日本銀行規定，每月房貸還款金額只能每五年調整一次。