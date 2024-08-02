日圓年底上看140價位

聯準會（Fed）強烈暗示9月將啟動降息，再加上日本央行宣示緊縮政策決心，日圓兌美元的升值格局預料將繼續維持。多家金融機構更預期，日圓兌美元今年底前可能續升到140日圓兌1美元的水準。

麥格理集團（Macquarie）策略師指出，這波日圓的升勢才剛開始，年底前有望逼近140日圓，到2025年12月再升值至125日圓水準，為2022年初以來最高價位。麥格理駐新加坡貨幣與利率策略師貝瑞認為，日圓匯價可望進一步大幅走高，因為原本熱門的套利交易崩潰。

鋒裕匯理（Amundi）、道明證券（TD Securities）的策略師也都認為，日圓有望升值到140日圓。鋒裕匯理美國固定收益與貨幣策略主管尤帕海亞表示，「如果我們看到多個因素匯集，日圓能升到140」，這些因素包括Fed展開寬鬆周期、避險情緒升溫、日銀的緊縮決心堅定不移，「這似乎是一些困難門檻，其實不然」。

美國銀行（BofA）證券駐東京的日本貨幣與利率主管山田修輔也提到，Fed預料將降息，加上明年日銀預估會把利率升至0.75%，日圓將在140日圓的區間內震盪。不過，並非所有人都看多日圓。