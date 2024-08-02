南韓出口成長大幅度減緩 凸顯晶片外銷動能未達預期

南韓7月經工作天數調整的出口成長減緩，年初以來人工智慧（AI）與科技業榮景助長的晶片外銷動能仍強，但未達市場預期，顯示全球需求可能稍稍降溫。

南韓海關1日公布的數據顯示，反映工作天數差異的7月出口年增7.1%，較6月的二位數成長率大減。

南韓出口表現

若不計這項調整，南韓7月整體出口年增13.9%至574.9億美元，延續6月擴增5.1%的成長趨勢，且為1月來最大升幅，但仍低於經濟學家預測的18.4%。

未經工作日調整的7月半導體出口激增50.4%，金額達112億美元，連續第九個月擴張，且是連續第四個月增幅超過50%。南韓當局表示，晶片出口強勁成長是因為人工智慧（AI）相關高階伺服器需求暢旺，加上推出新的智慧裝置，電腦外銷更成長61.6%。但汽車出口滑落9.1%，因逢汽車大廠暑休時期。

以地點區分，上月對美國出口成長9.3%，連續第12個月擴張；對中國大陸出口更躍增14.9%至114億美元，是21個月高點。

HI投資證券公司首席經濟學家朴城玄（譯音）說：「出口動能已見減弱。未來關鍵在中國大陸，但最近的跡象令人質疑復甦能否持久。」

1日出爐的調查顯示，中國大陸7月製造業景氣減弱，工廠遭訂單下滑和價格低落夾擊，顯示下半年展望不妙。

南韓7月整體進口額達538.8億美元，較去年同期增加10.5%，寫下2022年9月來最大增幅紀錄，雖比6月的滑落7.5%改善，成長幅度仍低於經濟學家預測的13.4%。7月貿易順差36.2億美元，是連續第14個月出現貿易順差，但7月金額比6月的79.9億美元腰斬。

出口表現強弱，攸關這個亞洲第四大經濟體能否達成2024年成長2%的官方目標。南韓首季成長比預期強，但第2季經濟陷入萎縮。決策官員對景氣萎縮輕描淡寫，強調經濟動能仍強健。央行預期全球晶片市場榮景可望延續至2025上半年。

在南韓出口數據揭曉前，澳盛銀行（ANZ）研究中心經濟學家馬哈瓦尼發布研究報告說：「強健的電子裝置需求，對高科技經濟體台灣和南韓的成長展望形成一股順風，也有利於下游經濟體馬來西亞和越南。」