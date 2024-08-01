快訊

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／美聯社
聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／美聯社

聯準會Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

10年期公債殖利率1日早盤下滑至3.98%，為2月2日以來新低；2年期公債殖利率也降至4.2%。殖利率和債券價格成反向走勢。

鮑爾昨日（7月31日）在政策會議結束後暗示，9月有望降息。他說：「委員會的廣泛看法是，經濟邁向適合調降政策利率的時刻」。昨日Fed一如預期按兵不動，接下來決策者將在9、11、12月召開會議。

美國勞動數據疲弱，也助長降息呼聲。上周初次請領失業補助人數，增至24.9萬人，寫2023年8月以來新高，並高於市場預估的23.5萬人。與此同時，美國第2季生產力增幅優於預期，有助於緩和攀升的勞動成本，為通膨壓力降溫，再添新證據。

Fed 失業 美國 聯準會 鮑爾

延伸閱讀

「9月有望迎首次降息」 國泰世華銀分析：未來數月美元偏弱勢

鮑爾開金口…9月更接近降息！ 狄驤：美股驚天大反彈、債市普天同慶

Fed 決策／鮑爾說可能最快在9月降息

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

相關新聞

Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤...

還來得及！10年期美債殖利率跌破4% 專家：趕搭美債獲利列車「賺價差」

美國基準的10年期美債殖利率1日跌破4%，觸及3.997%，是2月2日來最低水準。同時，2年期美債殖利率滑落至4.23%...

輝達市值增加創紀錄的3,290億美元 千億美元波動漸成常態

這家全球市值第三高的公司增加了創紀錄的3,290億美元市值，刷新了在過去幾個月屢次創下的單日紀錄。

5年後的AI產業 2／從AI三大戰場 看五科技巨頭未來勢力消長

不只是學習過的內容，搜尋最新的文書或網路等資料，就能提高回答精準度的手法。因為能補強以往回答假資訊等傳統生成式AI的弱點，愈來愈多用戶採用這種服務。

5年後的AI產業 1／微軟結盟OpenAI強壓對手，他手藏超級王牌拚後來居上

日經TRENDY針對指標產業，預想五年後的面貌及產業競局。本文探討五年後的AI產業及廠商戰況，具有壓倒性優勢的MS & OpenAI聯盟，意圖挽回情勢的智慧型手機兩巨頭，如何牽動產業走向？

美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

聯準會（Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。