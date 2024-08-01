美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

聯準會（Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

10年期公債殖利率1日早盤下滑至3.98%，為2月2日以來新低；2年期公債殖利率也降至4.2%。殖利率和債券價格成反向走勢。

鮑爾昨日（7月31日）在政策會議結束後暗示，9月有望降息。他說：「委員會的廣泛看法是，經濟邁向適合調降政策利率的時刻」。昨日Fed一如預期按兵不動，接下來決策者將在9、11、12月召開會議。

美國勞動數據疲弱，也助長降息呼聲。上周初次請領失業補助人數，增至24.9萬人，寫2023年8月以來新高，並高於市場預估的23.5萬人。與此同時，美國第2季生產力增幅優於預期，有助於緩和攀升的勞動成本，為通膨壓力降溫，再添新證據。