快訊

奧運拳擊／5比0力退第3種子 陳念琴勇闖8強發送愛心、飛吻

「左右為難」Fed若9月降息將面臨政治頭痛 降或不降恐得罪其中一黨

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7月31日繼續為9月降息鋪路。圖／歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾7月31日繼續為9月降息鋪路。圖／歐新社

向來小心避免陷入政治紛爭的美國聯準會Fed），可能會因為9月降息，而陷入「左右為難」的政治困局，因為選前降息可能激怒前總統川普和共和黨，但擱置降息又可能有損經濟和惹惱民主黨，Fed官員未來幾周可能會更努力打好預防針和解釋原因。

Fed主席鮑爾7月31日繼續為9月降息鋪路，他表示，他正全神貫注在確保Fed能壓低通膨，同時防止過去的升息導致經濟陷入衰退。

他強烈反駁了Fed將受到政治影響的指控。他說：「我們永遠不會使用工具來支持或反對任一政黨、政治人物或政治結果。我們選前、選舉期間或選後做的任何事，都是基於數據、前景和風險平衡，而不是其他事情。」

由於Fed的行動可以改變經濟結果，因此也可能間接產生出重要的政治後果。川普6月接受彭博採訪時表示，Fed目前的利率水準對經濟來說「非常艱難」，但央行官員知道他們不應該在選前進行降息。

川普的盟友們擔心，選前降息將提振消費者信心，並讓民主黨得到一個經濟上的有利話題，他因而此暗示，若鮑爾在9月降息，將加大對他的政治施壓。

但多名前拜登政府和前Fed官員最近表示，Fed現在就應該降息，以避免不必要的經濟疲軟，以及盡可能提升軟著陸的機率。

Fed官員表示，將大選日程納入決策考量會有損他們非政治性的行事風格。鮑爾31日表示：「我們相信，國會已要求我們任何時候都以非政治性的方式做事，而非有些時候。」

歷史也顯示，Fed在大選前後改變政策並不罕見。Fed過去在1992、2000、2004、2008、2012和2020年的選舉年都曾改變政策。

在1995至2022年間擔任Fed資深經濟學家和之後的芝加哥聯準銀行總裁伊凡思（Charles Evans）說：「根據我的經驗，Fed的行事作風就是保持低調，並思考何謂正確政策，而當他們需要進行調整時，他們會做出需要做的事。」

Fed 川普 聯準會 鮑爾

延伸閱讀

轉頭看的圖表出自她手！川普重回賓州造勢 點名女子「救了我一命」

鮑爾開金口…9月更接近降息！ 狄驤：美股驚天大反彈、債市普天同慶

被川普質疑印度裔、非裔變來變去？賀錦麗不客氣回應了

叛逃外交官爆料！北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

相關新聞

Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤...

還來得及！10年期美債殖利率跌破4% 專家：趕搭美債獲利列車「賺價差」

美國基準的10年期美債殖利率1日跌破4%，觸及3.997%，是2月2日來最低水準。同時，2年期美債殖利率滑落至4.23%...

輝達市值增加創紀錄的3,290億美元 千億美元波動漸成常態

這家全球市值第三高的公司增加了創紀錄的3,290億美元市值，刷新了在過去幾個月屢次創下的單日紀錄。

5年後的AI產業 2／從AI三大戰場 看五科技巨頭未來勢力消長

不只是學習過的內容，搜尋最新的文書或網路等資料，就能提高回答精準度的手法。因為能補強以往回答假資訊等傳統生成式AI的弱點，愈來愈多用戶採用這種服務。

5年後的AI產業 1／微軟結盟OpenAI強壓對手，他手藏超級王牌拚後來居上

日經TRENDY針對指標產業，預想五年後的面貌及產業競局。本文探討五年後的AI產業及廠商戰況，具有壓倒性優勢的MS & OpenAI聯盟，意圖挽回情勢的智慧型手機兩巨頭，如何牽動產業走向？

美10年期公債殖利率跌破4% 市場估Fed今年降息三次

聯準會（Fed）主席鮑爾示意9月可能降息，而美國初領失業救濟的人數又寫近一年高，促使美國10年期公債殖利率跌破4%。彭博資訊報導，根據利率交換市場的報價，市場如今預估今年底前降息3碼的機率為百分之百，代表接下來三次會議每次都將降息1碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。