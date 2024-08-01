「左右為難」Fed若9月降息將面臨政治頭痛 降或不降恐得罪其中一黨

向來小心避免陷入政治紛爭的美國聯準會（Fed），可能會因為9月降息，而陷入「左右為難」的政治困局，因為選前降息可能激怒前總統川普和共和黨，但擱置降息又可能有損經濟和惹惱民主黨，Fed官員未來幾周可能會更努力打好預防針和解釋原因。

Fed主席鮑爾7月31日繼續為9月降息鋪路，他表示，他正全神貫注在確保Fed能壓低通膨，同時防止過去的升息導致經濟陷入衰退。

他強烈反駁了Fed將受到政治影響的指控。他說：「我們永遠不會使用工具來支持或反對任一政黨、政治人物或政治結果。我們選前、選舉期間或選後做的任何事，都是基於數據、前景和風險平衡，而不是其他事情。」

由於Fed的行動可以改變經濟結果，因此也可能間接產生出重要的政治後果。川普6月接受彭博採訪時表示，Fed目前的利率水準對經濟來說「非常艱難」，但央行官員知道他們不應該在選前進行降息。

川普的盟友們擔心，選前降息將提振消費者信心，並讓民主黨得到一個經濟上的有利話題，他因而此暗示，若鮑爾在9月降息，將加大對他的政治施壓。

但多名前拜登政府和前Fed官員最近表示，Fed現在就應該降息，以避免不必要的經濟疲軟，以及盡可能提升軟著陸的機率。

Fed官員表示，將大選日程納入決策考量會有損他們非政治性的行事風格。鮑爾31日表示：「我們相信，國會已要求我們任何時候都以非政治性的方式做事，而非有些時候。」

歷史也顯示，Fed在大選前後改變政策並不罕見。Fed過去在1992、2000、2004、2008、2012和2020年的選舉年都曾改變政策。

在1995至2022年間擔任Fed資深經濟學家和之後的芝加哥聯準銀行總裁伊凡思（Charles Evans）說：「根據我的經驗，Fed的行事作風就是保持低調，並思考何謂正確政策，而當他們需要進行調整時，他們會做出需要做的事。」