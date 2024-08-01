還來得及！10年期美債殖利率跌破4% 專家：趕搭美債獲利列車「賺價差」

美國基準的10年期美債殖利率1日跌破4%，觸及3.997%，是2月2日來最低水準。同時，2年期美債殖利率滑落至4.23%。債券價格與殖利率走向相反。

早在美國聯準會（Fed）主席鮑爾31日釋出9月可能降息的訊息之前，華爾街就幾乎100%篤定認為9月調降利率已成定局，也因此美債價格近來大漲，走向相反的殖利率則大幅滑落。

美債多頭走勢看來已經啟動了，2年期美債殖利率31日摔至4.36%，是2月初來最低。而iShares 10-20年期美國公債ETF 7月漲幅將近4.5%。

所以，美債獲利列車已經啟動了，投資人現在加入還來得及嗎？

道瓊社報導，BondBloxx投資策略師畢安可接受巴隆周刊（Barron's）訪問時表示，現在可注意短、中期美國公債。她指出，目前1個月、3個月和6個月期美國國庫券仍提供5%以上的殖利率，相當誘人；膽子大一點的投資人，也可考慮中期公債（通常指2年期至10年期公債），有機會在殖利率下滑時「賺一些價差」。

畢安可認為，公司債提供比公債更佳的獲利機會。她解釋，美國經濟可望維持強健，足以支撐成長並壓低債務違約率。她說，投資級公司債（BBB以上）和信評較高的「垃圾債」（例如BB級），都很吸引人。

她舉BondBloxx BB級美元高收益公司債ETF為例，目前提供大約6.3%的殖利率。該基金持有最多的債券，包括戶外廣告公司CCO控股、皇家加勤比海郵輪、衛星廣播公司Sirius XM等公司發行的債券。

美國Amundi投資長皮倫迪尼認為，由房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）發行的機構擔保房貸證券，看來也不錯。他預期，隨著美國利率「緩緩降下來」，這些債券價格看漲，而且是相對安全的投資標的，近似美國公債。

不論是先鋒抵押擔保證券ETF，還是iShares MBS ETF，目前殖利率都逼近4%，而且7月初以來價格都大漲將近3%。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師雷巴斯也愛抵押擔保證券（MBS），因為投資風險與美國公債相近，雖然也許不是「免費午餐」，但至少是「便宜甜點」，可賦予投資人「更多收益，還能賺一些價差」。

如果美國經濟減緩程度比預期嚴重，債券也比股票更能挺過危機。雷巴斯預期，如果美國經濟加速降溫，10年期美債殖利率可能下探3.1%至3.5%區間；但萬一衰退風險升高，對股票投資人並非好消息。