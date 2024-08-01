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Meta財報引領美股早盤走升...費半逆勢跌 台積電ADR走升0.4%、輝達續漲

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤齊步走高，但費城半導體指數逆勢下挫。圖／路透
美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤齊步走高，但費城半導體指數逆勢下挫。圖／路透

美國上周首次請領失業救濟金人數升抵近一年新高，有助鞏固降息預期，加上臉書母公司Meta財報亮眼，引領美股三大指數1日早盤齊步走高，但費城半導體指數逆勢下挫。

道瓊工業指數盤初漲0.4%，標普500指數揚升0.6%，那斯達克綜合指數走高0.6%，但費城半導體指數下滑0.7%，台積電ADR則走升0.4%。繼前一交易日飆升12.8%後，輝達（Nvidia）股價1日早盤續漲1.2%。

Meta股價也衝高9%，該公司上季銷售超越預期，顯示對人工智慧（AI）的投資，有助銷售更多精準廣告。但晶片設計大廠安謀（Arm）大跌8%，該公司對成長前景信心不足，暫緩調升年度展望。

蘋果和亞馬遜預定在1日美股盤後公布財報，可能會考驗Meta引領的科技多頭走勢。這兩家公司的財報，也將測試AI題材能否兌現承諾。

美國上周初次請領失業救濟金人數增至24.9萬人，攀抵2023年8月以來最高，也高於市場預估的23.5萬人。與此同時，美國第2季生產力增幅優於預期，有助於緩和勞動成本攀高，並為通膨壓力降溫再添新證據。

聯準會（Fed）主席鮑爾7月31日表示，勞動市場有進一步趨弱的風險，除非通膨進展停滯，否則有望於9月會議降息。

Fed 半導體 台積電 指數 美國

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