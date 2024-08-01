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研究：美國石油業甲烷排放量 遠超過監管機構預估值

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
根據美國環保基金會（Environmental Defense Fund, EDF）7月31日發布的航空測量結果，美國石油和天然氣田的甲烷排放量是聯邦監管機構估計值的4倍多。圖／美聯社
根據美國環保基金會（Environmental Defense Fund, EDF）7月31日發布的航空測量結果，美國石油和天然氣田的甲烷排放量是聯邦監管機構估計值的4倍多。圖／美聯社

根據美國環保基金會（Environmental Defense Fund, EDF）7月31日發布的航空測量結果，美國石油和天然氣田的甲烷排放量是聯邦監管機構估計值的4倍多。

路透社報導，這項研究凸顯研究人員和環保人士的擔憂，石油產業對氣候變遷的影響遠超過官方，因為甲烷這種威力強大的溫室氣體排放量未獲正確估算。

環保基金會與谷歌（Google）母公司Alphabet、英國航太系統公司（BAE Systems）和紐西蘭太空總署（New Zealand Space Agency）等合作夥伴去年利用一架配備光譜儀的噴射機，在12座石油和天然氣田測量甲烷排放量。

EDF表示，這項在2023年6月至10月間進行、名為MethaneAIR的計畫包括32次航空測量，結果顯示這些油氣田的平均排放率高達每年750萬公噸。

環保基金會指出，這項測量結果約較美國環境保護署（Environmental Protection Agency, EPA）預估排放率高出4倍。環保署主要仰賴資料庫的產業報告來計算估計值。

繼MethaneAIR計畫之後，研究團隊在今年春季發射一個名為MethaneSAT的衛星，目的是持續在太空中進行監測，而非在飛行過程中拍攝照片，以提供更精確的甲烷排放估計值，首批數據將在今年秋季公布。

EDF發言人考夫曼（Jon Coifman）說：「就現有技術能力來看，這批MethaneAIR資料已稱得上巨大進步，但這只是我們即將透過MethaneSAT衛星計畫所見的一小部分。」

甲烷造成暖化的能力遠高於二氧化碳。這種氣體會在難以察覺的狀況下從鑽探地點、天然氣管線和其他油氣設備逸散到大氣中。

美國已針對油氣作業制定避免大量甲烷洩漏的規定，並將對未達標準的營運商收取費用。

歐盟（EU）也同意自2030年起對進口油氣的甲烷排放施加限制，以向美國等國際供應商施壓，要求減少甲烷洩漏情況。

在去年的杜拜聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）中，有50間企業同意在2030年底前將甲烷排放強度限制在0.2%以下，然而MethaneAIR觀測到的結果顯示，實際排放率是上述目標的8倍。

太空 暖化 紐西蘭 美國 衛星

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