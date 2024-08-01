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三星勞資談判破裂 工會舉標語在會長李在鎔住家外示威
韓國三星電子（Samsung Electronics）最新一輪勞資談判破局後，全國三星電子工會的領袖今天於會長李在鎔住家外頭示威抗議，要求他出面回應工會訴求，解決罷工問題。
法新社報導，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）數以千計成員為了薪資福利問題，於7月8日發動原本預計為期3天的罷工，然而因談判未果，隨後展開「無限期」罷工。
工會與公司管理階層又從7月29日起展開為期3天的談判，就調薪及改善績效獎金制度等事宜進行磋商，但最終並未達成協議。
工會領袖今天於三星集團會長李在鎔的住家外頭舉行集會，要求他出面解決罷工問題，他們還高舉寫著「三星電子罷工，李在鎔應該負責」的標語。
韓聯社報導，李在鎔目前正於歐洲出差，並不在南韓的家中。
一群警察部署在現場，且因為警方警告工會不准喊口號，示威活動一度被打斷。
工會方面聲稱，三星電子公司試圖使用非法手段破壞罷工行動，包括把參與罷工者列入「黑名單」。
目前不確定有多少員工參與罷工，三星方面則指出，這並未影響公司的生產狀況。
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