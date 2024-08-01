聯準會暗示最快「這時間」降息 亞股走勢不一
美國聯邦準備理事會（Fed）暗示下個月可能降息後，亞洲股市今天走勢不一，其中日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）宣布升息後日圓走強，導致日股日經225指數大跌。
法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決策委員越來越有信心，認為通貨膨脹和經濟情勢處於可以開始放鬆貨幣政策的階段。
為期2天的會議受到外界高度關注，借款成本一如預期地維持在23年高點，但他說，若經濟數據持續改善，「最快」會在9月首次降息。
鮑爾告訴記者：「委員會的普遍看法是，經濟情勢正朝著適合調降政策利率的階段在靠近。」他還說，「通膨確實已經顯著下降」。
在他談話之前，一系列報告顯示物價正受到控制，且勞動市場持續疲軟。鮑爾先前曾告訴國會議員，聯準會不會等到通膨率降至2%的目標才考慮降息。
美國借款成本有望約6週後下降，推升華爾街三大指數飆漲。大部分亞洲股市早盤追隨美股腳步，但有一些在午盤回落。
雪梨、首爾、威靈頓、曼谷、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲；香港、上海和新加坡股市則收跌。
由於依賴出口的企業受到日圓走強打擊，東京股市下跌超過2%，其中豐田汽車（Toyota）、索尼（Sony）和軟體銀行（SoftBank）都重挫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言