聯準會暗示最快「這時間」降息 亞股走勢不一

美國聯邦準備理事會（Fed）暗示下個月可能降息後，亞洲股市今天走勢不一，其中日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）宣布升息後日圓走強，導致日股日經225指數大跌。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，決策委員越來越有信心，認為通貨膨脹和經濟情勢處於可以開始放鬆貨幣政策的階段。

為期2天的會議受到外界高度關注，借款成本一如預期地維持在23年高點，但他說，若經濟數據持續改善，「最快」會在9月首次降息。

鮑爾告訴記者：「委員會的普遍看法是，經濟情勢正朝著適合調降政策利率的階段在靠近。」他還說，「通膨確實已經顯著下降」。

在他談話之前，一系列報告顯示物價正受到控制，且勞動市場持續疲軟。鮑爾先前曾告訴國會議員，聯準會不會等到通膨率降至2%的目標才考慮降息。

美國借款成本有望約6週後下降，推升華爾街三大指數飆漲。大部分亞洲股市早盤追隨美股腳步，但有一些在午盤回落。

雪梨、首爾、威靈頓、曼谷、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲；香港、上海和新加坡股市則收跌。

由於依賴出口的企業受到日圓走強打擊，東京股市下跌超過2%，其中豐田汽車（Toyota）、索尼（Sony）和軟體銀行（SoftBank）都重挫。