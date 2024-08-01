影響勞動力？中國電商Temu進軍泰國 業界憂傷害中小企業製造業

中國電商平台拼多多旗下海外銷售平台Temu泰國站近日上線，泰國產業界憂心低價的中國產品將大量進入泰國，進而傷害泰國的中小企業和製造業，工廠被迫關閉，甚至影響泰國勞動力。

Temu進軍泰國引起泰國商界和產業界憂慮，民族報（The Nation）報導，泰國電商專家帕武（Pawoot Pongvitayapanu）日前接受曼谷商業新聞（BangkokBiz News）旗下網路平台節目訪問時表示，Temu進駐泰國將引起新一波的價格戰，短期內看起來對消費者有利，但長期來說將傷害泰國的中小企業。

他指出，透過電商平台，Temu沒有經過中間人就能把中國產品直接帶入泰國市場，平台使用泰文、用泰銖結帳、免運、最高9折還有保證退費，這些都將大大影響泰國的網路零售業者。

帕武指出，泰國的網路業者競爭很激烈，Temu的進駐將讓某些在價格戰中無法生存下來的小型零售業者出局，較大型擁有自己工廠的業者，會因為價格無法和中國產品競爭，銷售量下降，這將會造成對國內製造業需求下降，影響供應鏈和相關產業，工廠被迫關閉，進而影響泰國的勞動力。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國工業院（Federation of Thai Industries）副總裁阿皮奇（ApichitPrasoprat）也有著同樣的擔憂，他指出，可以預期到之後在泰國市場，會看到越來越多低價的中國產品，這會加劇泰國網路消費市場的競爭，也可能造成越來越多泰國的工廠倒閉。

泰國產業部去年宣布，泰國產業標準機構（Thai Industrial Standards Institute）和關稅署合作，檢視進口產品的品質，產業部沒有特別指明來自哪個國家的產品，只表示是「鄰近國家」。

報導指出，中國商人看上泰國市場是因為泰國人高比例使用網路消費，隨著中國進口商越來越多，有些泰國製造商乾脆停止生產，轉向從中國進口貨品。

阿皮奇指出，受到低價中國產品影響、且有在泰國工業院登記的產業預估將從25種增加到30種，受到影響的產業包括鋼鐵、紡織、成衣和消費性產品。

泰國產業經濟辦公室主任瓦拉彎（WarawanChitaroon）表示，政府會嚴格檢視來自鄰近國家的進口產品，確保其符合泰國產業標準。