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科技服務大廠剉著等 印度IT服務巨頭突遭追稅近「40億美元」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
印度稅務當局指控，資訊科技巨擘Infosys的海外分公司涉及逃漏稅，要求補繳近40億美元稅款。圖／路透
印度稅務當局指控，資訊科技巨擘Infosys的海外分公司涉及逃漏稅，要求補繳近40億美元稅款。圖／路透

印度稅務機關指控，當地資訊科技（IT）服務巨擘Infosys的海外分公司涉及逃漏稅，要求補繳近40億美元稅款。消息人士透露，當局不久後也許會向更多科技服務大廠追稅。

印度第二大資訊科技（IT）外包商Infosys，7月31日證實接獲3,240億印度盧比（39億美元）的稅單，並說全國商品服務稅情報總局（DGGI）與卡納塔卡邦均寄發通知，要求補繳2017年7月到2022年3月間的商品及服務稅（GST）。

印度當局的追稅額極高，幾乎相當於Infosy上季的全數營收。

Infosy說，追稅要求與海外分公司的開支有關，「該公司相信依據法規，GST不適用於這些支出」，旗下海外分支向印度實體提供的服務，無須課徵GST。

Infosy表示，他們完全遵守法規，實際上還因輸出IT服務，有資格取得稅務抵減或退款。該公司總部位於卡納塔卡邦首府邦加羅爾。

知情人士對追稅一事表示：「這是業界整體的問題」，並說當局或許會寄出補稅單給其他IT業者。

會計公司MOORE Singhi主管莫漢指出：「發出如此重大的理由說明通知，可能是要設下先例，類似通知將發給其他跨國公司，尤其是IT產業業者。」

許多印度和海外公司近來頻遭追稅，此種突如其來的稅務行動和其他稅務憂慮，也許會使國際對投資印度的熱情蒙上陰影。

主管 印度 逃漏稅

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