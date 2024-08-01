廣告賺很多！Meta財報公布「第二季達390億美元」 各國政府要求限制廣告

臉書與IG的母公司Meta於 31日公布財報，第二季的營收比去年成長22%，達到390億美元，即使對AI研發有大量支出，廣告收益的淨利也達135億美元。但由於臉書也有很多詐騙廣告，各國政府也要求Meta對廣告應有更多限制，以台灣為例，就要求投放廣告需實名制，並審核內容。

祖克伯加強AI助理

根據《英國廣播公司》報導，Meta第二季的營收比去年成長22%，儘管Meta因為投入AI研發，還有對德州繳交14億美元的疑似侵犯個資罰款，但Meta第二季也有135億美元的淨利。Meta執行長祖克柏預告，年底旗下社群軟體都會加強AI功能，爭取讓公司的AI助理變成業界最強的系統。

《華爾街日報》提到，Meta、谷歌、微軟與OpenAI近年來都大量投資AI相關科技研發，Meta甚至宣告今年會投入400億美元進行研發，2025年的研發成本只會更高。臉書也因為發展AI而裁掉不少員工，目前全球的員工數約70799人，比起2022年的8.7萬人少了將近1.7萬人。

各國對社群祭規範

不過由於臉書的廣告、平台有不少爭議，各國政府都對臉書祭出許多裁罰或限制，例如美國恐因禁止TikTok，牽連到Meta分享短影音的平台Reels。《Politico》提到，歐盟近日也因為制定數位服務新法，對Meta、TikTok等社群軟體公司發動調查與訴訟，這些公司也有因內容有非法或具傷害性疑慮，因此開罰約4500萬歐元。

以我國為例，政府近日通過《詐欺犯罪防制條例草案》、修正《洗錢防制法》、《通訊保障及監察法》與《刑事訴訟法》科技專章等「打詐四法」，具一定規模的境外網路廣告平台若未在台設立法律代表或不配合移除詐騙廣告，將面臨 250 萬元至 1 億元的罰鍰。

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