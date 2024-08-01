日圓強彈後 年底兌美元目標價看到140

日圓兌美元匯率在日本銀行（央行）周三宣布升息及削減購債後的24小時裡，劇烈反彈，現在多個金融機構認為日圓到今年底，可能續強到140日圓兌1美元的水準。

日圓兌美元匯率，今日午盤升值0.3%，在149.53日圓兌1美元附近。

鋒裕匯理（Amundi）、道明證券（TD Securities）的策略師們表示，日圓有了逾一年半的最佳表現，氣勢如虹，兌美元有望升值到140日圓。麥格理集團（Macquarie Group）策略師說，這波日圓強勁上漲只是剛開始而已，年底之前，日圓兌美元有望接近140日圓，接著一路到2025年12月再升值至125日圓兌1美元。

一旦再看到125，日圓就終於回到2022年初曾有的價位，那時美國聯準會（Fed）才剛開始升息。

在日銀最新利率政策宣布之前的近幾周，日圓已經迎來一波升值，部分策略師看到短期風險。然而周三日銀確定升息，稍後美國聯準會又表示將要降息，日圓數月來的厄運一掃而空。

鋒裕匯理美國分公司固定收益與貨幣策略主管尤帕海亞表示，「如果我們看到多個因素匯集，日圓可以到140」，這些因素包括：聯準會展開寬鬆周期、避險情緒升溫、日銀的緊縮堅定不移。「這似乎是一些困難門檻，其實不然」。

道明證券預估日圓兌美元匯價明年第1季將升到140。道明證券宏觀策略師艾力克斯‧魯（譯音）說：「日本的貨幣政策更為緊縮，將能增強當地資產再平衡的回饋循環。」

麥格理駐新加坡貨幣與利率策略師貝瑞認為，日圓匯價可望進一步大幅走高，因為原來很熱門、通常涉及賣出日圓的套利交易崩潰了。他說，隨著Fed降息，應該會破壞套利交易中賣出日圓的操作。

美國銀行（BofA）證券駐東京的日本貨幣與利率主管山田修輔也提到，聯準會預期將降息，加上明年日銀預估會把利率升至0.75%，他看日圓能在140區間交易。