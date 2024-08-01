快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

亞馬遜傳有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜傳出，有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant。路透
亞馬遜傳出，有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant。路透

彭博資訊引述知情人士說法報導，用於工業機器人的AI軟體業者Covariant接獲亞馬遜公司的收購意向。

亞馬遜與Covariant的公司代表都不願置評。Covariant成立於2017年，根據PitchBook，該公司已從包括指數創投（Index Ventures）與Radical Ventures籌得2.45億美元，在2023年的一輪融資案中獲得6.25億美元的估值。

亞馬遜自從2012年收購以倉儲機器人聞名的Kiva Systems後，就成為倉儲自動化領域的領導業者。Kiva Systems的機器人能拿取產品，協助迅速完成網路訂單。

Covariant的客戶包括線上零售業者Otto Group、物流業者Radial和藥物經銷商McKesson。

物流產業顧問、曾在亞馬遜擔任主管的拉德（Brittain Ladd）表示，對於亞馬遜而言，Covariant會是個具有吸引力的收購標的，因為其軟體將提供單一平台，讓不同公司的機器人能夠相互溝通並進行中央化管理。

拉德說：「這基本上是亞馬遜透過一個平台驅動所有自動化的一種方式。」

亞馬遜持續檢視Kiva機器人以外的其他選項，來強化其倉儲自動化。亞馬遜工業創新基金在去年12月率領一樁320萬美元的投資案，投資另一家倉儲機器人公司Instock。亞馬遜在2022年也投資Agility Robotics，並且參與7月時對新創公司Standard Bots的投資案。

Covariant執行長Peter Chen共同創立這家公司，他同時在加州大學柏克萊分校擔任電子工程與電腦科學研究員。

溝通 物流

延伸閱讀

出動逾2百名消防搶救 桃園龜山倉儲大火延燒15小時撲滅

NBA／11年760億美元！轉播權換手 球員薪資可望再衝高

盧秀燕訪美僑界掀人氣 行程曝光傳造訪微軟、亞馬遜總部

曼谷飯店6人死亡 泰警初步研判主謀為死者之一

相關新聞

日圓強彈後 年底兌美元目標價看到140

日圓兌美元匯率在日本銀行（央行）周三宣布升息及削減購債後的24小時裡，劇烈反彈，現在多個金融機構認為日圓到今年底，可能續...

亞馬遜傳有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant

彭博資訊引述知情人士說法報導，用於工業機器人的AI軟體業者Covariant接獲亞馬遜公司的收購意向。

日證實再干預匯市：過去1個月砸了368億美元！分析師指以後難了

日本財務省周三披露6月27日至7月29日的數據，當局7月砸下了5.53兆日圓或368億美元（約台幣1.2兆元），支撐日圓...

應材拿不到美晶片補助金 40億美元研發中心補助案遭拒

美國官員告知晶片設備大廠應用材料（Applied Materials），該公司為研發中心申請補助的案子遭到否決，無法取得...

日本央行意外升息 大型金控：重點已從促成長變成抗通膨

日本銀行（日本中央銀行）昨日出乎意料地升息，雖然升息幅度不大，將基準利率自目前的0~0.1%區間，調升15個基點（1個基...

Fed暗示明顯 市場預測9月降息、8月再看兩件事

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在利率決策會議後表示，若通膨持續改善，可能考慮在9月降息，觀察利率期貨表現，市場預估下次會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。