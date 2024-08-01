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日證實再干預匯市：過去1個月砸了368億美元！分析師指以後難了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
官方數據顯示，當局7月砸下5.53兆日圓或368億美元支撐日圓匯價。路透
官方數據顯示，當局7月砸下5.53兆日圓或368億美元支撐日圓匯價。路透

日本財務省周三披露6月27日至7月29日的數據，當局7月砸下了5.53兆日圓或368億美元（約台幣1.2兆元），支撐日圓匯價。

這個金額大致符合預期，日本當局先前一再警告，將介入市場以應對匯價過度波動。 

日本對外匯市場的最新干預發生在日圓兌美元匯價跌至38年低點後不久。5月下旬，日本政府曾證實自2022年10月以來的首波貨幣干預。

福岡金融集團首席策略師Tohru Sasaki表示，如果日圓重回先前低點，很難再動用相同規模的資金相救。自4月干預行動以來，日本已動用15兆日圓。

在貨幣疲軟的情況下，日本央行周三上調基準利率，由先前的0到0.1%區間調高到0.25%左右。此舉將標示日本央行自2008年來的最高利率。

日圓在央行決策後大漲，最後的交易價格大約在1美元兌150日圓左右。這與月初日圓貶至1986年12月以來最低價位1美元可兌161.96日圓，形成鮮明對比。

日本央行 財務 貨幣

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