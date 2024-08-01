快訊

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

應材拿不到美晶片補助金 40億美元研發中心補助案遭拒

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
應用材料（Applied Materials）執行長迪克森（右）2023年5月引領副總統賀錦麗參觀預定成立研究中心的場地。路透
應用材料（Applied Materials）執行長迪克森（右）2023年5月引領副總統賀錦麗參觀預定成立研究中心的場地。路透

美國官員告知晶片設備大廠應用材料（Applied Materials），該公司為研發中心申請補助的案子遭到否決，無法取得《晶片與科學法》提撥的補助金，讓這項要在矽谷重鎮成立研發中心的計畫遭到重大打擊。

應材在一年多前開始積極宣傳要在加州Sunnyvale興建40億美元的研發設施，原本希望能取得美國聯邦補助。不過知情人士說，美國商務部已在本周一通知應材，表示審查已做出結論，該案不合格，無法獲得補助。

彭博資訊指出，根據晶片法申請補助金被拒絕的，並不罕見，畢竟有超過670家公司都有意爭取補助，而商務部也一再警告，資源有限，他們被迫需要拒絕許多申請案。不過了解狀況的人士說，應材研發中心計畫案其實非常切合拜登政府的復興本土晶片業目標，居然仍被拒絕，格外引人注目。

應材這項要在加州Sunnyvale設立研發中心的計畫，是在2023年5月宣布，當時副總統賀錦麗和應材客戶的高階主管都前去參與公司的一項峰會活動。執行長迪克森那時說，研發中心的規模將視政府給的獎勵狀況而定。

消息人士對彭博表示，應材做為美國最大的晶片製造設備商，申請案被拒，他的解讀是，美國政府很可能不太會去支持任何一家主要的晶片製造設備商，直接自晶片法拿到補助。

商務部相關官員拒絕評論應材申請案。

主管 拜登 美國

延伸閱讀

爭取非裔選票又失言？ 川普批賀錦麗：搖身一變成黑人

川普質疑賀錦麗黑人身分 自比為解放黑奴總統林肯

賀錦麗最新民調領先川普 支持度、好感度均勝出

賀錦麗8月6日賓州造勢 將首度與副手人選同台

相關新聞

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

黃仁勳身價一夜暴漲近120億美元 創個人財富單日增長紀錄

輝達（Nvidia）共同創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）的身價周三暴漲近120億美元，根據彭博億萬富豪指...

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

日證實再干預匯市：過去1個月砸了368億美元！分析師指以後難了

日本財務省周三披露6月27日至7月29日的數據，當局7月砸下了5.53兆日圓或368億美元（約台幣1.2兆元），支撐日圓...

應材拿不到美晶片補助金 40億美元研發中心補助案遭拒

美國官員告知晶片設備大廠應用材料（Applied Materials），該公司為研發中心申請補助的案子遭到否決，無法取得...

日本央行意外升息 大型金控：重點已從促成長變成抗通膨

日本銀行（日本中央銀行）昨日出乎意料地升息，雖然升息幅度不大，將基準利率自目前的0~0.1%區間，調升15個基點（1個基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。