快訊

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

日本央行意外升息 大型金控：重點已從促成長變成抗通膨

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日本銀行（央行）昨日宣布升息15個基點，將基準利率調升至0.25%。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-07-31，數位典藏序號：20240614152408790】
日本銀行（央行）昨日宣布升息15個基點，將基準利率調升至0.25%。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-07-31，數位典藏序號：20240614152408790】

日本銀行（日本中央銀行）昨日出乎意料地升息，雖然升息幅度不大，將基準利率自目前的0~0.1%區間，調升15個基點（1個基點是0.01個百分點）至0.25%，但根據大型金控內部最新的評估指出，其政策意涵重大，尤其日銀政策已從過去的「促成長」轉變成「抗通膨」。

但另一方面，相較於美國，美國聯準會的政策則從過去的「抗通膨」轉變為「促成長」，大型金控高層指出，兩國政策反向、異位，將導致匯率的重大波動，但比起日本政府的「匯率」政策，真正影響的關鍵點、日圓匯率會怎麼走，仍在於美國聯準會的「利率」政策。

日本銀行昨日同時宣布每季收購日本公債的金額減少4,000億日圓，到2026年第一季，每月購債金額縮減一半，至3兆日圓。大型金控高層分析，日銀特別補充如果長期利率急劇上升，「將靈活增加國債購買規模」，由此可見，日銀不樂見日圓公債殖利率曲線過度陡升。

至於對日本公債市場的衝擊程度，這位高層指出從縮減購債規模的對比關係來看，目前日銀持有日本公債約600兆日圓，因此至2026年3月持有餘額僅減少7~8％，他認為比起縮減購債規模的本身，真正的重點取決於未來日本政府公債發行量是否同步受控而持續下降，但這又取決於另一變數，即日本經濟自主成長的動能。未來日圓匯率將取決於市場對美元降息幅度和速度的臆測，日圓匯率也會成為臆測美國利率政策的重要指標。

日圓匯率 日本銀行 美國聯準會

延伸閱讀

日本央行升息 網不意外「吐4字」預言股市走勢

暑假集客 宏匯展開日本展 Global Mall推動漫公仔展

日本央行決議升息 專家：匯價還有「六分甜」

日銀升息日圓衝上149 總裁暗示很快會再有動作

相關新聞

聯準會利率連八凍 暗示通膨正趨近目標 為未來降息打開大門

美國聯準會（Fed）於美東時間31日下午2點（台北時間1日凌晨2時）公布利率決策，連續第八次維持利率在5.25%~5.5...

黃仁勳身價一夜暴漲近120億美元 創個人財富單日增長紀錄

輝達（Nvidia）共同創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）的身價周三暴漲近120億美元，根據彭博億萬富豪指...

Fed決策／鮑爾說了什麼讓市場喝采 五要點一次看

聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會主席鮑爾記者會談話五大要點整理如下：

日證實再干預匯市：過去1個月砸了368億美元！分析師指以後難了

日本財務省周三披露6月27日至7月29日的數據，當局7月砸下了5.53兆日圓或368億美元（約台幣1.2兆元），支撐日圓...

應材拿不到美晶片補助金 40億美元研發中心補助案遭拒

美國官員告知晶片設備大廠應用材料（Applied Materials），該公司為研發中心申請補助的案子遭到否決，無法取得...

日本央行意外升息 大型金控：重點已從促成長變成抗通膨

日本銀行（日本中央銀行）昨日出乎意料地升息，雖然升息幅度不大，將基準利率自目前的0~0.1%區間，調升15個基點（1個基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。