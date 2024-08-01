日本央行意外升息 大型金控：重點已從促成長變成抗通膨

日本銀行（日本中央銀行）昨日出乎意料地升息，雖然升息幅度不大，將基準利率自目前的0~0.1%區間，調升15個基點（1個基點是0.01個百分點）至0.25%，但根據大型金控內部最新的評估指出，其政策意涵重大，尤其日銀政策已從過去的「促成長」轉變成「抗通膨」。

但另一方面，相較於美國，美國聯準會的政策則從過去的「抗通膨」轉變為「促成長」，大型金控高層指出，兩國政策反向、異位，將導致匯率的重大波動，但比起日本政府的「匯率」政策，真正影響的關鍵點、日圓匯率會怎麼走，仍在於美國聯準會的「利率」政策。

日本銀行昨日同時宣布每季收購日本公債的金額減少4,000億日圓，到2026年第一季，每月購債金額縮減一半，至3兆日圓。大型金控高層分析，日銀特別補充如果長期利率急劇上升，「將靈活增加國債購買規模」，由此可見，日銀不樂見日圓公債殖利率曲線過度陡升。

至於對日本公債市場的衝擊程度，這位高層指出從縮減購債規模的對比關係來看，目前日銀持有日本公債約600兆日圓，因此至2026年3月持有餘額僅減少7~8％，他認為比起縮減購債規模的本身，真正的重點取決於未來日本政府公債發行量是否同步受控而持續下降，但這又取決於另一變數，即日本經濟自主成長的動能。未來日圓匯率將取決於市場對美元降息幅度和速度的臆測，日圓匯率也會成為臆測美國利率政策的重要指標。