日股重挫3% 升息與日圓勁升害出口與房地產股慘摔
日股今天重挫，東證指數大跌3.3%，為3月初來最大跌幅，原因是日圓匯率強升衝擊日本出口業者，而日銀升息也拖累房地產類股。
東證指數今天盤中重挫3.3%，所有類股都下跌，其中，房地產類股崩跌多達7.2%，為2020年3月來最重跌勢，汽車類股則下挫5.7%。
日經225指數下跌2.9%。
日圓兌美元匯率繼周三升值1.8%，今日盤中再升值0.7%，報148.88日圓。日銀周三調升利率，聯準會主席鮑爾則表示最快9月有可能降息。
隨著日銀將基準利率從0至0.1%調升至0.25%左右，促使日本三菱日聯金融集團等國內一些大型銀行調高短期最優惠利率，這被視為是浮動型房貸和其他貸款的基準利率。
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