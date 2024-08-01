日月光擬在日本九州設廠 擬視補助等決定落腳處
日媒報導，半導體封測大廠日月光投資控股（日月光投控，ASE）正評估在日本北九州市設廠。ASE的日本法人7月31日與北九州市政府簽訂取得若松區約16公頃市有地的臨時協議。
日本「每日新聞」報導，北九州市政府表示，ASE之後預計斟酌日本國家的補助金等狀況，再決定最終的落腳處。
ASE的日本法人「ASE日本公司」成立於2004年6月，總部與工廠位在山形縣高畠町。
北九州市府的幹部接受日本經濟新聞的採訪時透露，正式簽約將視日本國家的補助金等狀況以及複數個條件而定。
時事通信社報導，ASE將取得的市有地位在北九州市若松區的北九州學術研究都市，當地大學、研究機構、企業等群聚，取得金額約34億日圓。
「每日新聞」指出，全球首屈一指的晶片大廠台積電（TSMC）已經進駐熊本縣菊陽町，若身為封測大廠的ASE在本九州市設廠，九州的晶片製造業就包含前段製程與後段製程，有助於復興九州的半導體產業，並且吸引相關產業群聚。
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